Potrivit tradiției, în prima zi de Paște nu se spală și nu se desfășoară treburi gospodărești. Această zi este dedicată rugăciunii, liniștii și timpului petrecut alături de familie, iar credința populară spune că munca în această zi poate aduce ghinion sau lipsă de spor.

În multe zone din România, interdicțiile se extind și în a doua zi de Paște, când oamenii evită activitățile solicitante și aleg să meargă în vizite sau să participe la obiceiuri locale.

În unele comunități, nici a treia zi de Paște, marțea, nu este considerată potrivită pentru spălat sau muncă în gospodărie, fiind privită în continuare ca zi de sărbătoare. Astfel, conform obiceiurilor populare, reluarea activităților casnice, inclusiv spălatul rufelor, are loc abia după încheierea acestor zile, de regulă începând de miercuri.

Aceste interdicții au și o semnificație spirituală și practică. În trecut, spălatul rufelor era o activitate dificilă, care implica efort fizic considerabil, precum deplasarea la râu, încălzirea apei și spălatul manual al hainelor. Din acest motiv, zilele de sărbătoare erau și momente de odihnă pentru femeile din gospodărie.

Pe lângă aspectul practic, existau și numeroase credințe legate de aceste obiceiuri. Se considera că, în zilele sfinte, apa nu este potrivită pentru spălat sau că muncile casnice pot aduce necazuri asupra casei. În unele regiuni, se spune că spălatul rufelor în prima zi de Paște ar însemna pierderea norocului casei, în timp ce în alte zone există credința că apa folosită în aceste zile poate aduce boală sau lipsă de spor.

Astăzi, 13 aprilie 2026, credincioșii ortodocși marchează Lunea Albă, cea de-a doua zi a sărbătorii Învierii Domnului. Această zi prelungește atmosfera de lumină și bucurie adusă de victoria lui Iisus Hristos asupra morții și este asociată cu iertarea și reînnoirea sufletească. Momentul este însoțit de numeroase tradiții și obiceiuri populare, transmise din generație în generație, care reflectă dorința comunităților de a păstra vie semnificația perioadei pascale.

Lunea Albă capătă o semnificație aparte, reunind valorile spirituale cu obiceiurile tradiționale într-un cadru care apropie oamenii și întărește sentimentul de apartenență la comunitate. Celebrată în a doua zi de Paște, această zi continuă împlinirea Învierii lui Hristos și marchează un moment important pentru credincioșii ortodocși. Ea simbolizează coborârea Mântuitorului în iad și deschiderea drumului spre mântuire, oferind prilejul unei reflecții asupra purificării sufletești și renașterii spirituale. Denumirea sărbătorii sugerează lumina, curățenia și reînnoirea interioară, amintind de deschiderea porților Raiului și de darurile divine specifice acestei perioade.

În plan tradițional, a doua zi de Paște îi îndeamnă pe credincioși să participe la slujbele religioase, marcând începutul Săptămânii Luminate. Această perioadă păstrează spiritul pascal, oferă liniște sufletească și devine un timp dedicat reflecției, iertării și comuniunii. Salutul pascal continuă să fie rostit între credincioși, menținând vie semnificația biruinței vieții asupra morții.

Lunea Albă se desfășoară într-un cadru liturgic asemănător celui din noaptea de Paște, consolidând importanța spirituală a momentului. În biserici este rostit Troparul Învierii, iar preoții înconjoară Sfânta Masă cu lumânări aprinse, simbol al luminii care a învins întunericul. De asemenea, sunt citite pasaje din Noul Testament despre triumful vieții, contribuind la întărirea credinței în puterea Învierii și la instalarea unei stări de pace interioară.

Potrivit explicațiilor oferite de preotul Marius Oblu, întreaga trăire specifică acestei zile ajută la menținerea atmosferei de sărbătoare în sufletele credincioșilor. Conform tradițiilor populare, Lunea Albă este și un moment potrivit pentru stropirea locuințelor cu agheasmă, ritual de purificare menit să protejeze gospodăriile de influențe negative.