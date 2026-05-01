Decizia privind instituirea „Zilei Sătmarului” a fost consfințită prin promulgarea legii de către Nicușor Dan, după adoptarea proiectului în plenul Camerei Deputaților. Aceasta stabilește în mod oficial data de 24 iunie drept zi dedicată județului Satu Mare, marcând un moment simbolic pentru comunitatea locală.

Legea oferă cadrul legal necesar pentru organizarea de manifestări culturale, educaționale și religioase, menite să evidențieze patrimoniul istoric și identitatea culturală a zonei. Astfel, autoritățile publice, instituțiile de cultură și organizațiile neguvernamentale pot colabora pentru desfășurarea acestor activități.

Actul normativ vine în contextul unei inițiative legislative susținute în Camera Deputaților, care a avut rol decizional în acest proces. După promulgarea de către Nicușor Dan, legea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial și va produce efecte începând cu anul 2026.

Inițiatorul proiectului, deputatul PNL Adrian Cozma, a argumentat alegerea datei de 24 iunie prin semnificația religioasă și tradițională a acestei zile în Transilvania. În expunerea de motive, acesta a evidențiat importanța sărbătorii creștine dedicate Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

„În toată Transilvania, această sărbătoare creștină este marcată într-un mod deosebit de către toți credincioșii. Mai mult decât atât, în urmă cu mai bine de un deceniu, Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, în prezența autorităților județene și locale, a semnat și sigilat actul de consfințire a ‘Sfântului Ioan Botezătorul’ ca patron spiritual al județului Satu Mare. Trebuie subliniat faptul că la nivelul județului Satu Mare, din trecutul îndepărtat, creștinii au acordat zilei de 24 iunie – Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul – o importanță deosebită, fiind o sărbătoare marcată în fiecare localitate din județ prin manifestări culturale tradiționale”, a precizat inițiatorul în expunerea de motive.

Argumentația legislativă subliniază atât dimensiunea religioasă, cât și pe cea culturală a evenimentului, indicând o continuitate istorică a celebrării acestei zile în comunitățile din județul Satu Mare.

De asemenea, legea încurajează implicarea instituțiilor locale și a societății civile în promovarea valorilor tradiționale, consolidând astfel identitatea regională.

Proiectul de lege privind instituirea „Zilei Sătmarului” a avut un traseu legislativ complex, fiind inițial respins de Senat. Cu toate acestea, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat actul normativ, permițând astfel continuarea procedurii legislative.

Ulterior adoptării, legea a fost transmisă spre promulgare, iar Nicușor Dan a semnat decretul necesar pentru intrarea în vigoare. Publicarea în Monitorul Oficial reprezintă ultimul pas procedural înainte ca prevederile să devină aplicabile.

Aplicarea efectivă a legii este programată pentru anul 2026, oferind autorităților locale timp pentru pregătirea cadrului organizatoric necesar desfășurării evenimentelor dedicate acestei zile.

Prin această decizie, se creează un nou reper calendaristic cu relevanță locală, fără caracter de sărbătoare legală la nivel național.

