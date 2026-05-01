Nicușor Dan a promulgat legea care modifică substanțial Codul Civil în materia divorțului, introducând o prevedere ce permite fiecărui fost soț să păstreze numele dobândit în timpul căsătoriei fără acordul celuilalt. Schimbarea elimină o condiție juridică ce genera frecvent blocaje sau conflicte.

Proiectul legislativ a fost adoptat de Parlament și prevede clar că alegerea numelui devine un drept individual, fără intervenția fostului partener sau a instanței de judecată. În forma anterioară, legea impunea obținerea consimțământului sau parcurgerea unei proceduri judiciare.

Inițiativa legislativă aparține deputaților USR Pollyanna Hangan și Iulian Lorincz, alături de deputata PNL Alina Gorghiu. Aceștia au susținut necesitatea unei reglementări mai flexibile, adaptate realităților sociale.

Potrivit argumentelor prezentate de inițiatori, eliminarea acestei condiții reduce tensiunile post-divorț și oferă mai multă autonomie persoanelor implicate.

Nicușor Dan a promulgat o lege care produce efecte directe asupra birocrației generate de divorț, în special în ceea ce privește actualizarea documentelor personale. Noile prevederi permit păstrarea numelui fără modificări administrative extinse.

Persoanele divorțate nu vor mai fi obligate să își schimbe actele de identitate, pașaportul, permisul de conducere sau alte documente oficiale. De asemenea, sunt eliminate procedurile legate de actualizarea semnăturilor electronice și a diverselor contracte sau abonamente.

În cazul persoanelor care au copii, modificarea legislativă elimină necesitatea prezentării unor documente suplimentare pentru dovedirea relației de rudenie în fața instituțiilor. Astfel, interacțiunile cu școala, spitalele sau autoritățile de frontieră devin mai simple.

„Este o schimbare simplă, dar cu efect real: oamenii pot să-și organizeze viața profesională și personală fără complicații inutile, păstrând controlul asupra propriei identități. Această lege înseamnă mai mult decât acte și proceduri: fiecare persoană poate să-și regăsească liniștea și să-și reconstruiască viața după divorț în propriul ritm. Pentru părinți, pentru profesioniști, pentru oricine trece printr-o despărțire, puterea de a alege numele le oferă stabilitate și siguranță într-un moment care este deja dificil. Acum, fiecare persoană care are nevoie de această lege poate să-și exercite acest drept în mod liber și demn”, a declarat deputata USR Pollyanna Hangan.

Nicușor Dan a promulgat o lege care aduce clarificări importante și pentru românii aflați în afara țării, în special în ceea ce privește recunoașterea divorțurilor pronunțate în alte state. Noua reglementare elimină diferențele dintre legislația română și cea aplicată în alte jurisdicții.

În prezent, românii care divorțează în state unde păstrarea numelui nu depinde de acordul fostului partener se confruntă cu dificultăți la recunoașterea acestor decizii în România. Noua lege corectează această situație.

Prin eliminarea condiției acordului, autoritățile române facilitează recunoașterea divorțurilor pronunțate legal în străinătate, reducând obstacolele administrative pentru cetățenii din diaspora.

„Aceștia se confruntă, în prezent, cu dificultăți semnificative, pentru că statul român le cere acordul fostului soț pentru a le recunoaște divorțul, chiar dacă acesta a fost pronunțat legal în străinătate”, se arată în comunicatul de presă emis de USR.

După semnarea decretului de promulgare de către președintele Nicușor Dan, legea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial, moment din care prevederile vor deveni aplicabile.

