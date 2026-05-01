Întrebat vineri, la Suceava, în cadrul unei conferințe de presă, dacă își va păstra funcția de președinte al PNL în eventualitatea adoptării moțiunii de cenzură, Ilie Bolojan a precizat că astfel de aspecte vor fi analizate în interiorul partidului.

El a subliniat că Partidul Național Liberal are un președinte ales prin congres și că nu există probleme legate de acest subiect. Totodată, a arătat că funcția de președinte al PNL implică o responsabilitate importantă, având în vedere tradiția istorică a formațiunii și rolul jucat de liderii săi de-a lungul timpului.

”Aceste aspecte vor fi discutate de către colegii din partid, dar Partidul Naţional Liberal are un preşedinte ales prin Congres, nu există niciun fel de probleme pe această temă şi atunci când eşti preşedintele PNL, ai o mare responsabilitate pentru că pe această funcţie, de-a lungul istoriei, mai ales a celei în care Partidul Naţional Liberal a făcut ce trebuie pentru ţara asta, au stat nişte oameni care te obligă la un anumit comportament”, a afirmat Ilie Bolojan.

Liberalul a mai declarat că, de fiecare dată când intră în clădirea Guvernului, privește zona în care sunt înscriși foștii premieri ai PNL care au avut un rol important în istoria României.

”Şi atunci când intru în clădirea Guvernului şi mă uit în partea dreaptă, unde sunt premierii noştri care au făcut istorie pentru România, îmi dau seama ce responsabilitate mare am cât timp sunt preşedintele acestui partid şi există deci, o decizie, nu există niciun fel de probleme pe această temă”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Aflat la Suceava, la inaugurarea unor obiective de investiții, Ilie Bolojan a fost întrebat de jurnaliști cum privește apelul PSD către liberali de a renunța la susținerea sa în fruntea Guvernului.

Social-democrații au cerut PNL să voteze moțiunea de cenzură, argumentând necesitatea înlăturării unui executiv pe care îl consideră rigid.

În acest context, premierul a apreciat că demersul reprezintă o lipsă de politețe și de respect, subliniind că PNL nu a solicitat niciodată partenerilor de coaliție schimbări de persoane sau decizii politice similare.

”Este o lipsă de politețe și de respect pentru că PNL, în această perioadă, nu a cerut niciunui partid cu care a fost în coaliție, să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane și sunt convins că partidul pe care noi îl reprezentăm a învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. (…)”. ”Dacă PNL nu a mai luat voturile respective, este din cauză că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe ei, prin comportamentele pe care le-am tolerat și pe care nu mai trebuie să le acceptăm„, a mai spus Ilie Bolojan, în cadrul conferinţei de la Suceava.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că, până în acest moment, nu a fost stabilită o procedură clară privind modul în care parlamentarii liberali vor vota la moțiunea de cenzură programată pentru săptămâna viitoare.

Acesta a precizat, vineri, la Suceava, că decizia privind participarea sau neparticiparea la vot va fi luată de grupurile parlamentare ale PNL din Senat și Camera Deputaților.