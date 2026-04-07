Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat că proiectul care ar permite fermierilor să cumpere motorină fără acciză și TVA a fost transmis pentru avizare, însă nu a primit încă un răspuns din partea Ministerului Finanțelor.

Acesta a atras atenția că lipsa unor măsuri rapide poate genera pierderi semnificative pentru economie și chiar falimente în lanț în sectorul agroalimentar.

Florin Barbu a arătat că, în prezent, fermierii se confruntă cu întârzieri de până la șapte sau opt luni în recuperarea accizei subvenționate, ceea ce afectează fluxul de numerar și capacitatea de a continua lucrările agricole.

„Proiectul prevede ca pentru 78 de litri pe hectar fermierii să meargă la stațiile PECO și să poată achiziționa motorina fără acciză și fără TVA. Acciza în agricultura din România este subvenționată, dar sunt întârzieri foarte mari, de până la șapte sau opt luni, până când fermierii își primesc banii”, a declarat Florin Barbu la Digi24.

Potrivit ministrului, riscul este ca peste 3 milioane de hectare destinate culturilor de primăvară să nu mai fie însămânțate, în contextul în care fermierii își păstrează resursele pentru alte activități esențiale, precum recoltarea culturilor de toamnă.

„Am stat de vorbă cu foarte mulți fermieri din sectorul vegetal, iar riscul este ca peste 3 milioane de hectare pentru culturile de primăvară să nu mai fie însămânțate. Fermierii își păstrează banii pentru motorina necesară recoltării culturilor de toamnă, unde avem producții excepționale”, a spus Barbu.

El a explicat că o astfel de situație ar duce la pierderea a aproximativ 600 de milioane de euro din subvențiile acordate de Uniunea Europeană, dar și la un impact economic estimat la 3,7 miliarde de euro asupra PIB-ului.

„Trei milioane de hectare neînsămânțate înseamnă, pe de o parte, pierderea a 600 de milioane de euro subvenții de la Uniunea Europeană și, pe de altă parte, o pierdere în PIB și în economia României de aproximativ 3,7 miliarde de euro”, a adăugat ministrul.

Ministrul a subliniat că aceste riscuri sunt deja discutate cu fermierii din sectorul vegetal, care și-au exprimat îngrijorarea privind costurile și lipsa unor măsuri de sprijin rapide.

Florin Barbu a explicat că proiectul urmărește reducerea birocrației și a costurilor administrative printr-un mecanism simplificat.

Concret, fermierii ar urma să poată cumpăra direct de la stațiile de carburant o cantitate limitată de motorină, respectiv 78 de litri pe hectar, fără acciză și fără TVA.

Ministrul a arătat că actualul sistem implică proceduri complexe, cu cereri depuse trimestrial la agențiile de plăți, evaluări care durează aproape o lună și implicarea a peste 2.000 de funcționari. În plus, costurile de mentenanță ale sistemelor informatice ajung la câteva milioane de euro anual.

„Există un sistem birocratic prin care fermierii merg trimestrial la agențiile de plăți, depun cereri, se face o evaluare de aproape o lună, sunt implicați peste 2.000 de funcționari și costurile pentru mentenanța softurilor ajung la trei-patru milioane de euro pe an”, a explicat acesta.

Noul mecanism ar putea funcționa prin adeverințe emise de APIA sau prin tichete speciale, care să permită fermierilor să achiziționeze direct carburantul fără taxe.

„Se poate face prin adeverințe eliberate de APIA cu cod de bare sau prin tichete emise de Imprimeria Națională pentru 78 de litri pe hectar, astfel încât fermierii să poată cumpăra motorina fără acciză și fără TVA”, a explicat Barbu.

Ministrul Agriculturii a declarat că a solicitat inclusiv o întâlnire la nivel guvernamental, însă nu a primit un răspuns de aproximativ o lună și jumătate.

Acesta a susținut că, în context de criză, statul ar putea lua decizii rapide privind taxele din economie, fără a fi necesară notificarea prealabilă a Comisiei Europene.

„Dacă nu luăm aceste măsuri imediat, ducem cu bună știință industria alimentară și agricultura în faliment. Industria alimentară are în momentul de față cu 30% producție mai mică. Dacă unitățile de procesare nu mai funcționează 24 din 24 de ore și reduc programul la 12 ore, procesatorii nu vor mai putea păstra cei aproximativ 240.000 de angajați. Jumătate dintre aceștia riscă să fie concediați.” „Am solicitat o întâlnire inclusiv la Guvern și la primul-ministru. Din păcate, de o lună și jumătate nu am primit niciun răspuns și nu am fost chemați să explicăm acest mecanism și argumentele necesare. Într-o situație de criză, statul român poate lua orice decizie privind taxele aplicate în domeniul economic, fără a mai notifica Comisia Europeană”, a explicat Florin Barbu.

În același timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a atras atenția asupra blocajului legislativ privind proiectul „Motorină ieftină pentru agricultură”. El a arătat că inițiativa este blocată și că există riscul ca o parte importantă din suprafața arabilă a României să rămână necultivată.

Florin Barbu a avertizat că, în lipsa unor măsuri urgente, industria alimentară ar putea fi afectată semnificativ, iar reducerea activității ar putea duce la pierderi de locuri de muncă pentru zeci de mii de angajați.