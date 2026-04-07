România se confruntă cu o intensificare a tensiunilor în interiorul Guvernului, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți și al presiunilor tot mai mari din sectorul agricol. Divergențele dintre Ministerul Agriculturii și Ministerul Finanțelor s-au amplificat, pe fondul unor soluții diferite propuse pentru sprijinirea fermierilor afectați de costurile ridicate.

Disputa vizează în special modul de subvenționare a motorinei utilizate în lucrările agricole și eficiența actualelor mecanisme de compensare.

Ministerul Agriculturii propune introducerea unui mecanism prin care fermierii să poată achiziționa motorină direct de la pompă, fără acciză și fără TVA. Măsura ar înlocui sistemul actual de rambursare trimestrială gestionat prin APIA, considerat birocratic și lent.

Conform poziției oficiale a ministerului, actualul sistem generează întârzieri administrative și costuri suplimentare, afectând competitivitatea fermierilor în plin sezon agricol.

Proiectul a fost publicat în transparență decizională la finalul lunii martie, însă nu a primit încă avizul necesar pentru implementare.

Executivul a optat pentru o abordare diferită, aprobând o reducere temporară de 30 de bani pe litru la acciza pentru motorina standard. Măsura este prezentată ca o intervenție de echilibrare a pieței combustibililor, în condițiile constrângerilor bugetare.

Totuși, această soluție este considerată insuficientă de către Ministerul Agriculturii, care susține că nu acoperă impactul cumulat al creșterii costurilor din sectorul agricol.

Datele transmise de Ministerul Agriculturii indică o deteriorare rapidă a condițiilor economice din agricultură. Printre principalele probleme se numără:

Categorie Descriere Creșterea prețului îngrășămintelor +60% în ultimele luni (de la ~2.700 lei/tonă la peste 4.300 lei/tonă) Credite și garanții Blocaje în mecanismele de creditare și garantare Costuri operaționale Prețuri ridicate la energie și carburanți Campania agricolă Întârzieri în lucrările agricole de primăvară

Ministerul Agriculturii avertizează că lipsa unor măsuri urgente ar putea avea consecințe economice majore. Estimările includ:

Indicator Estimare Terenuri nelucrate Peste 3 milioane de hectare Scădere producție agricolă Până la 15 milioane de tone Pierderi economice Aproximativ 3,7 miliarde de euro Fonduri europene în risc Circa 600 milioane de euro

Aceste scenarii sunt prezentate ca argumente pentru accelerarea deciziei privind noul mecanism de sprijin.

Conflictul dintre ministere a generat reacții și la nivel politic. PSD solicită deblocarea urgentă a proiectului propus de Ministerul Agriculturii și critică întârzierea adoptării unei soluții considerate esențiale pentru fermieri.

În paralel, liderii formațiunii au anunțat organizarea unei consultări interne extinse, la care vor participa aproximativ 5.000 de membri, pentru a decide poziția partidului în cadrul coaliției de guvernare.