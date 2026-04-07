Prețuri la pompă, 7 aprilie 2026. Astăzi, prețurile carburanților din România continuă să prezinte variații semnificative de la o regiune la alta. Cea mai ieftină benzină din țară a fost identificată la o stație Petrolium din Iernut, situată pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, pe drumul european E60, unde litrul se vinde cu 8,92 lei.

În ceea ce privește motorina, cel mai scăzut preț a fost înregistrat la o stație OMV din Satu Mare, pe strada Lucian Blaga nr. 137/F, unde litrul costă 10,02 lei, potrivit Peco Online.

În marile orașe ale țării, diferențele de preț sunt mai reduse, însă se mențin la niveluri relativ apropiate. În București, benzina pornește de la 9,11 lei, motorina de la 10,02 lei, iar GPL-ul de la 3,99 lei. În Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, benzina are un preț minim de 9,20 lei, în timp ce motorina rămâne constantă la 10,02 lei, iar GPL-ul variază între 4,00 și 4,13 lei. La Constanța, șoferii pot alimenta cu benzină de la 9,20 lei și motorină de la 10,02 lei, în timp ce GPL-ul ajunge la un minim de 4,12 lei. Per ansamblu, piața carburanților rămâne relativ stabilă în marile centre urbane, însă oferă oportunități de economisire în anumite zone din țară.

Reducerea accizei la motorină a intrat în vigoare, iar în cursul nopții prețurile au scăzut în majoritatea benzinăriilor cu aproximativ 36 de bani pe litru. Măsura vine într-un context tensionat pe piața combustibililor, marcat de incertitudini la nivel internațional.

Situația a fost analizată într-o reuniune desfășurată la Palatul Cotroceni, convocată de președintele Nicușor Dan. La discuții au participat premierul Ilie Bolojan, miniștrii Energiei și Transporturilor, dar și reprezentanții celor mai importante companii petroliere din România. Întâlnirea a durat aproximativ o oră și jumătate și a vizat evaluarea situației actuale a aprovizionării cu combustibili. Concluzia autorităților a fost că, în acest moment, nu există probleme privind aprovizionarea cu țiței și carburanți. Potrivit informațiilor prezentate de jurnalista Amalia Dobre, nu se impune, cel puțin deocamdată, introducerea unor măsuri de raționalizare.

Discuțiile au avut loc și pe fondul dificultăților de aprovizionare la nivel global, generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Chiar dacă în spațiul public au apărut scenarii legate de posibile restricții, inclusiv după declarații făcute de fostul președinte Traian Băsescu, autoritățile dau asigurări că, în prezent, România nu se confruntă cu un astfel de risc.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a crescut cu 11,4%. Astfel, un plin de 50 de litri costă în prezent cu aproximativ 47 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Creșterea este și mai accentuată în cazul motorinei, unde prețul mediu pe litru a urcat cu 20,1%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri este acum mai scump cu circa 87 de lei față de luna trecută, potrivit sursei citate anterior.

La nivel european, România se menține totuși printre țările cu carburanți mai accesibili. În această perioadă, țara noastră ocupă locul 16 în Uniunea Europeană în clasamentul celor mai mici prețuri la benzină, fiind depășită de state precum Bulgaria, Croația, Cipru sau Ungaria. În ceea ce privește motorina, România se situează pe locul 13 în același clasament al prețurilor reduse.

Dacă se analizează prețurile fără taxe, România stă ceva mai bine în comparație cu alte state membre. La benzină fără taxe, țara noastră ocupă locul 13 în Uniunea Europeană în topul celor mai mici prețuri, iar la motorină fără taxe urcă până pe locul 6, fiind printre statele cu cele mai reduse costuri la acest tip de combustibil, conform sursei citate anterior.

Pe fondul crizei tot mai mari de pe piața energiei, expertul în fiscalitate Gabriel Biriș avertizează că există riscul să apară lipsuri de combustibil.

În același timp, expertul în Orientul Mijlociu Flavius Caba Maria spune că problemele nu țin doar de petrol. El explică faptul că situația din Orientul Mijlociu pune presiune atât pe economie, cât și pe sectorul energetic și că nu se vede o îmbunătățire prea curând, cât timp conflictul continuă. În plus, acesta atrage atenția că sunt afectate și alte resurse importante, cum ar fi îngrășămintele și alte materii prime din acea zonă, nu doar petrolul.

Gabriel Biriș mai spune că, încă de la începutul crizei, a atras atenția că cel mai mare risc pentru România, dar și pentru Europa, este apariția unei penurii. El arată că deja există țări unde unele stații au rămas fără combustibil, dând exemple din Slovenia și Franța. Acesta critică decizia de a reduce accizele la carburanți, explicând că un preț mai mic duce la un consum mai mare, exact într-un moment în care există riscul să nu fie suficiente resurse. În opinia lui, această măsură agravează problema în loc să o rezolve.

Expertul afirmă că, deși la nivel european s-a cerut reducerea consumului de combustibil și gaze cu 15%, în România se iau măsuri care încurajează consumul. El consideră că această abordare este greșită și periculoasă. Gabriel Biriș susține că ajutoarele ar trebui acordate țintit, doar celor care au nevoie, nu general, pentru toată lumea, așa cum se întâmplă prin reducerea accizelor.