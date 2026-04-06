Interesul pentru domeniul cosmeticii este în creștere constantă, pe fondul dorinței de stabilitate financiară și flexibilitate profesională.

Datele din industrie arată o creștere anuală de aproximativ 4% a numărului de persoane care aleg cursuri de specializare, de la epilare definitivă până la terapii corporale sau cosmetică facială.

Potrivit specialiștilor, domeniul atrage în special femei, însă în ultimii ani se observă o creștere și în rândul bărbaților.

Manuela Răvescu, medic dermatolog și coordonatoare a unei școli de cosmetică, explică fenomenul:

„Cele mai multe cursante, 99%, sunt femei, dar în ultimul timp participă tot mai mulți bărbați. Cu toții sunt atrași atât de posibilitatea de reconversie profesională rapidă, în doar câteva luni, cât și de potențialul financiar al meseriei. Formarea e recunoscută de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, iar pentru cursurile complete de cosmetică este oferit un certificat de calificare profesională, singurul în baza căruia absolvenții pot profesa. O școală de cosmetică bună oferă, pe lângă experiență și cunoștințele practice cerute de angajatori, și garanția unui serviciu care să răspundă optim nevoilor clienților. Este și un domeniu deschis pentru oricine, nu e nevoie de absolvirea Bacalaureatului, însă sunt tot mai multe persoane cu studii superioare care vor să lucreze în acest domeniu stabil. Pentru mulți dintre cursanți, un curs de cosmetică e primul pas către un job flexibil, venituri stabile și care pot crește repede sau chiar către deschiderea unui business propriu”

Durata cursurilor variază în funcție de specializare. Dacă unele module durează doar câteva zile, programele complete de calificare ajung, în medie, la șase luni.

Cursanții învață tehnici esențiale precum analiza tenului, tratamente faciale, epilare, stilizarea sprâncenelor sau machiaj profesional, dar și utilizarea aparaturii moderne din saloane.

Venituri în funcție de specializare în domeniul beauty

Specializare Venit la început Venit cu experiență Cosmetică facială 3.000 – 5.000 lei 5.000 – 7.000 lei Stilizare sprâncene 3.500 – 6.000 lei peste 8.000 lei Machiaj profesional 3.000 – 6.000 lei până la 12.000 lei sezonier Epilare definitivă 5.000 – 9.000 lei peste 12.000 lei Tratamente avansate 6.000 – 10.000 lei 12.000+ lei

Veniturile pot crește semnificativ în funcție de experiență, portofoliu și diversificarea serviciilor.

Potrivit datelor din industrie, peste 80% dintre absolvenți își găsesc un loc de muncă sau încep colaborări în prima lună după finalizarea cursurilor .

În același timp, tot mai mulți aleg să lucreze pe cont propriu sau să își deschidă propriul cabinet.

Daniela Blenovici, formator în domeniu, explică schimbarea de mentalitate:

„În ultima perioadă, tot mai multe românce nu mai vin cu întrebarea «merită școala de cosmetică?», ci deja convinse că asta vor să facă. Pentru unele dintre ele, este o nevoie financiară, pentru altele, dorința de mai multă libertate, însă majoritatea au același obiectiv: să lucreze independent, să aibă propriile cliente și, în timp, chiar propriul business. În acest context, răspunsul la întrebarea «merită?» vine aproape natural, susținut de cererea constantă din piață și de nevoia de personal calificat”

Profilul celor care aleg această meserie este tot mai variat:

persoane aflate în reconversie profesională

mame care caută venit suplimentar

tineri la început de carieră

specialiști din beauty care vor să se dezvolte

viitoare antreprenoare

Aproximativ 4 din 10 cursante provin din alte domenii și își doresc o schimbare profesională.

Concluzie

Domeniul cosmeticii se conturează ca una dintre cele mai stabile și accesibile opțiuni de carieră în România. Cu o formare relativ rapidă și venituri care pot crește semnificativ în timp, această meserie devine tot mai atractivă pentru cei care caută independență financiară și flexibilitate profesională.