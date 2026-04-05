Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit în urmă cu câteva minute, la Antena 3, despre starea lui Mircea Lucescu. Antrenorul se află în stare critică, a confirmat demnitarul.

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a explicat Alexandru Rogobete.

Mihai Stoichiță l-a vizitat pe Mircea Lucescu în secția de ATI a Spitalului Universitar din București. Medicii i-au dat voie să stea câteva minute alături de antrenorul de fotbal. În drum spre casă, Stoichiță a oferit o declarație celor de la Digi Sport.

„Vești nu pot să vă dau, am stat cu el 5 minute. El nu răspunde la nimic. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e într-o stare (n.r. de comă) indusă, să-l ajute. Nu știu cum să-i spun, nu mă pricep. M-am uitat la el și atât, nimic altceva. Nu pot să dau nicio declarație, pentru că probabil aș spune o prostie. Să dea Dumnezeu să aibă zile, asta e important. Oricine ar fi fost, te doare când un om pățește ceva, dar mai ales când ai avut relații cu el. Îți dai seama, noi am fost și adversari, și prieteni. Nu pot să fiu nici pesimist, nici optimist. Nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic… Doar l-am atins și atât. N-am vorbit cu Răzvan. Când am aflat de starea asta, am venit imediat. Era conectat la aparate, o îngrijire extraordinară. E cineva care controlează tot timpul. Nu am vorbit cu niciun medic. M-a condus un asistent, m-au îmbrăcat într-un echipament și m-au dus acolo. Să dea Dumnezeu să fie bine, să trăiască. N-ai voie să intri decât o singură persoană, e normal. O să-l anunț eu acum (n.r. pe Răzvan Burleanu), o să-i spun, am fost tot timpul în legătură cu el, e îngrijorat și el. Speranța moarte ultima”, a declarat Stoichiță.

Echipa Națională a României urmărește cu atenție starea de sănătate a lui Lucescu. În urmă cu două ore, echipa de fotbal i-a transmis numai cuvinte de laudă lui Lucescu.

„Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial. Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”

Știrea inițială

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a suferit un infarct vineri dimineață, iar evoluția stării sale de sănătate s-a deteriorat în mod neașteptat, după ce inițial medicii luau în calcul externarea în urma problemelor medicale din ultimele zile.

Potrivit informațiilor oficiale, situația s-a complicat în weekend, iar fostul selecționer al României a necesitat îngrijiri medicale suplimentare.

Reprezentanții Spitalul Universitar de Urgență București au anunțat duminică agravarea stării pacientului și transferul acestuia în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă. În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB!”, se arată în comunicatul transmis de unitatea medicală.

În prezent, Mircea Lucescu se află sub monitorizare atentă în secția ATI, medicii urmărind evoluția stării sale după complicațiile apărute în urma infarctului.

Situația rămâne una delicată, iar reprezentanții spitalului au precizat că vor reveni cu informații suplimentare în funcție de evoluția pacientului.

Mircea Lucescu este una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc și european, cunoscut atât pentru cariera sa de jucător, cât și pentru performanțele obținute ca antrenor.

Născut la 29 iulie 1945, la București, acesta a avut o carieră solidă ca fotbalist, evoluând în special pentru Dinamo București, dar și pentru echipa națională a României, unde a fost și căpitan.

De la jucător la antrenor de top – După retragerea din activitatea de jucător, Mircea Lucescu a devenit antrenor și a construit una dintre cele mai impresionante cariere din Europa de Est. A pregătit echipe importante din România, Italia, Turcia și Ucraina.

Printre cele mai notabile performanțe se numără:

câștigarea Cupei UEFA (actuala Europa League) cu Șahtior Donețk

multiple titluri de campion în Ucraina și Turcia

trofee interne cu Dinamo București și Rapid

Selecționer al României și carieră internațională – Mircea Lucescu a fost și selecționer al echipei naționale a României, contribuind la dezvoltarea generațiilor de jucători și la consolidarea echipei în competițiile internaționale.

De-a lungul carierei, a fost recunoscut pentru stilul său tactic, pentru capacitatea de a construi echipe competitive și pentru longevitatea sa în fotbalul de performanță.

O figură emblematică a fotbalului românesc – Cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii, Mircea Lucescu este considerat unul dintre cei mai titrați și respectați antrenori români, având un impact major atât la nivel național, cât și internațional.

Prin rezultatele obținute și influența sa în fotbal, acesta rămâne o personalitate marcantă a sportului românesc.