Decizia OPEC+ a fost luată în cadrul unei reuniuni desfășurate duminică în format de videoconferință, iar ulterior grupul a anunțat că va crește producția cu 206.000 de barili pe zi în luna mai. Măsura vine în condițiile în care traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz continuă să fie afectat de conflictul dintre SUA și Iran.

Creșterea producției a fost convenită de opt state-cheie din alianță, respectiv Arabia Saudită, Rusia, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Kazahstan, Algeria și Oman, conform Euronews.

Cu toate acestea, impactul asupra prețurilor petrolului este estimat a fi redus, întrucât majorarea reprezintă mai puțin de 2% din cantitatea de țiței afectată de închiderea Strâmtorii Ormuz. În plus, caracterul măsurii este considerat mai degrabă simbolic, deoarece exporturile nu pot fi reluate pe deplin până la redeschiderea rutei maritime din Golful Persic.

Ajustarea de 206.000 de barili pe zi face parte dintr-un plan mai amplu, care vizează reducerea voluntară a producției cu 1,65 milioane de barili pe zi, anunțată anterior, în aprilie 2023. Această ajustare urmează să fie aplicată în luna mai 2026. Totodată, membrii alianței au precizat că aceste volume ar putea fi readuse parțial sau integral, în funcție de evoluția pieței, într-un mod gradual.

„În angajamentul lor colectiv de a susține stabilitatea pieței petrolului, cele opt țări participante au decis să implementeze o ajustare a producției de 206.000 de barili pe zi din cele 1,65 milioane de barili pe zi reprezentând reducerile voluntare suplimentare anunțate în aprilie 2023. Această ajustare va fi aplicată în mai 2026″, a transmis grupul într-un comunicat.

Grupul a subliniat că va continua să monitorizeze atent condițiile din piață și să adopte o abordare prudentă, menținând flexibilitatea de a crește, suspenda sau inversa măsurile privind producția. În acest context, a fost reiterată și posibilitatea de a ajusta sau chiar inversa reducerile voluntare anterioare, inclusiv cele de 2,2 milioane de barili pe zi anunțate în noiembrie 2023.

„Țările vor continua să monitorizeze și să evalueze îndeaproape condițiile de piață și, în eforturile lor continue de a susține stabilitatea pieței, au reafirmat importanța adoptării unei abordări prudente și a menținerii flexibilității depline de a crește, de a suspenda sau de a inversa eliminarea treptată a ajustărilor voluntare ale producției, inclusiv inversarea ajustărilor voluntare implementate anterior, în volum de 2,2 milioane de barili pe zi, anunțate în noiembrie 2023”, a subliniat grupul.

În ciuda acestor măsuri, analiștii consideră că efectele asupra pieței vor fi limitate. Expertul în energie și economie Osama Rizvi a explicat că producția OPEC+ din luna martie a scăzut cu 7,3 milioane de barili pe zi, ceea ce indică o presiune semnificativă asupra grupului, în contextul unor probleme structurale de aprovizionare generate de situații de forță majoră și de afectarea a peste 50 de puncte energetice.

„Producția OPEC din luna martie a scăzut cu 7,3 milioane de barili pe zi. Acest lucru sugerează că grupul se află deja sub o presiune semnificativă, întrucât situațiile de forță majoră și cele peste 50 de puncte energetice afectate au creat probleme structurale de aprovizionare. Pe de altă parte, creșterea planificată de 206.000 de barili pe zi este modestă și aproape nesemnificativă în comparație cu pierderea de aprovizionare prin Strâmtoarea Hormuz, precum și cu pierderile de producție generate de conflict”, a explicat Osama Rizvi.

„Ceea ce ar putea ajuta piețele petroliere pe termen mediu și lung este reducerea cererii, pe măsură ce se anticipează creșterea ratelor dobânzilor în SUA și întărirea dolarului. Însă, deocamdată, nicio ofertă suplimentară – fie că vorbim despre o eliberare de 400 de milioane de barili de către Agenția Internațională a Energiei, fie despre creșterea producției OPEC – nu poate compensa ceea ce pierde lumea prin Strâmtoarea Hormuz”, a conchis Osama Rizvi.

