Sorin Grindeanu susține că măsurile economice și sociale necesare nu sunt adoptate din „orgoliu politic și încăpățânare” și afirmă că România are nevoie de un Guvern pregătit să reacționeze eficient la crizele economice globale.

”Nu accept, sub nicio formă, ca dezbaterea despre schimbarea direcţiei de guvernare să fie transformată într-o târguială pe funcţia de prim-ministru sau pe alte funcţii ministeriale. Resping categoric o astfel de abordare! Avem nevoie de schimbare în funcţionarea Guvernului şi a Coaliţiei deoarece 80% dintre români ne spun că direcţia este greşită! Ar fi iresponsabil să continuăm în aceeaşi manieră!”, a scris, marţi, pe Facebook, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

El afirmă că România are nevoie de un Guvern pregătit să răspundă crizelor economice globale și că lipsa unei reacții adecvate reprezintă un risc pentru siguranța națională.

”Este de nepermis ca o treime din suprafaţa arabilă a României să rămână necultivată din cauza blocajelor din Guvern şi din Coaliţie! De mai bine de o lună, proiectul PSD «Motorină ieftină pentru agricultură» stă blocat în Guvern, în timp ce fermierii sunt copleşiţi de costurile uriaşe la carburanţi şi la fertilizanţi. Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental”, a mai transmis preşedintele PSD.

Sorin Grindeanu susține că blocarea proiectului nu are nicio justificare economică și că acesta nu afectează deficitul bugetar. El consideră că decizia este motivată doar de orgoliu politic și încăpățânare, avertizând că, din cauza lipsei de colaborare, prețurile produselor agroalimentare ar putea crește semnificativ în câteva luni, afectând în special românii cu venituri mici și medii. Grindeanu subliniază că Guvernul trebuie să reacționeze rapid și eficient, oferind soluții concrete în loc de scenarii și diversiuni.

Totodată, surse politice indică faptul că social-democrații ar fi dispuși să renunțe la preluarea funcției de premier în 2027, atunci când postul ar urma să îi revină lui Grindeanu, dacă PNL acceptă să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

”Este doar orgoliu politic şi încăpăţânare! Iar, din cauza acestei incapacităţi cronice de colaborare, riscăm să avem în câteva luni creşteri explozive ale preţurilor la produsele agroalimentare! Românii cu venituri mici şi medii vor fi cei mai loviţi dacă nu intervenim acum! Guvernul trebuie să reacţioneze mai rapid şi cu mai multă hotărâre! Românii nu au nevoie de scenarii şi diversiuni ieftine, ci de soluţii concrete”, a mai declarat Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, dacă va fi nevoie de modificarea protocolului pentru a continua coaliția, va analiza situația, subliniind că partidul nu fuge de răspundere. El a precizat că, dacă partenerii de guvernare vor fi deschiși la înțelegere, coaliția va continua, iar în caz contrar, PSD poate opta pentru opoziție.

Grindeanu a fost întrebat și ce va face dacă președintele României va solicita ca el să preia guvernarea.

”Haideţi să ajungem în acel moment, haideţi să vedem cum va arăta evaluarea. Nu evit, evit să intru într-un scenariu pe care vrea să-l promoveze PNL-ul acum şi asta evit. (..) Protocolul îl avem în forma pe care o cunoaşteţi, care spune impersonal că PNL-ul până la anul are prim-ministru, tot impersonal spune că PSD-ul de la anul va da primul ministru. Dacă e nevoie de schimbarea protocolului, ca să continue coaliţia, o să vedem dacă ajungem în acea situaţie. Vă spun sigur că PSD-ul nu fuge de răspundere”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Liderul a spus că există majoritate în Parlament şi fără PSD.