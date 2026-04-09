Șeful de la Agricultură a explicat că întreg sistemul agricol din România funcționează pe baza a trei componente majore: sectorul vegetal, zootehnia și industria alimentară.

„În momentul de față, în agricultură avem 3 paliere – vegetal, zootehnie și industrie alimentară. Dacă acest mecanism privind achiziționarea de la pompă pentru 78 l pe hectar nu va fi dat, prin care fermierii să cumpere fără acciză și TVA, sectorul vegetal va intra în colaps. Riscăm ca 3 milioane de hectare să nu mai fie cultivate, vorbim de culturi de primăvară.”, a spus ministrul la România TV.

Potrivit acestuia, lipsa unui sprijin concret pentru fermieri, în special în ceea ce privește costurile combustibilului, ar putea duce rapid la blocaje majore în agricultură.

Una dintre cele mai urgente provocări este legată de prețul carburanților utilizați în lucrările agricole. În lipsa unui mecanism prin care fermierii să poată achiziționa combustibil fără accize și TVA, costurile de producție cresc semnificativ.

Consumul estimat este de aproximativ 78 de litri de combustibil pe hectar, iar fără facilități fiscale, multe exploatații riscă să nu mai fie rentabile.

Această situație ar putea duce la reducerea suprafețelor cultivate și, implicit, la scăderea producției agricole la nivel național.

Ministrul avertizează că problemele nu se limitează doar la culturile agricole, ci se propagă în întreg lanțul economic.

„Porumbul, în cazul în care sectorul vegetal nu mai funcționează, nu mai poate asigura hrana animalelor și nici materia primă utilizată în industria alimentară. Este un efect de domino: dacă o piesă a căzut, se duce de râpă tot sistemul. Trebuie să intervenim direct în acest mecanism pentru fermieri.”, a punctat acesta.

Astfel, reducerea producției vegetale ar afecta direct fermele zootehnice, iar industria alimentară ar resimți lipsa materiilor prime, cu impact asupra prețurilor și disponibilității produselor.

Oficialul estimează că efectele economice ar putea deveni vizibile rapid, inclusiv prin creșterea prețurilor la alimente.

„Sigur că vor crește, pentru că vedem că inflația are o creștere galopantă. Am spus, când am aprobat plafonarea TVA la alimentele de bază, că dacă nu intervenim în momentul de față în piață privind o plafonare la alimentele de bază până în iulie, riscăm să avem inflație de 15% la produse agroalimentare.”

În plus, o scădere a consumului ar putea afecta direct procesatorii, care ar putea fi nevoiți să reducă personalul.

„În cazul în care consumul scade, ar fi o repercusiune asupra sectorului agroalimentar: procesatorii sunt nevoiți ca o parte din angajați să îi disponibilizeze. Atunci când ne vom duce pe acest lanț, atât agricultura, cât și industria alimentară vor fi afectate, iar riscul major este să avem penurie de produse pe rafturile magazinelor de retail din România.”, a transmis ministrul Florin Barbu.

Principalele riscuri pentru agricultura României

Problemă majoră Impact direct Cost ridicat al combustibilului Creșterea costurilor pentru fermieri Lipsa facilităților fiscale Reducerea suprafețelor cultivate Scăderea producției vegetale Criză în zootehnie Lipsa materiei prime Probleme în industria alimentară Creșterea inflației Scumpiri la alimente Reducerea consumului Concedieri în procesare Blocaj în lanțul agricol Risc de penurie în magazine

Ministrul Agriculturii insistă asupra necesității unor intervenții rapide din partea autorităților, pentru a preveni un blocaj sistemic în agricultură și industrie alimentară.

Fără soluții concrete în perioada următoare, România riscă să se confrunte nu doar cu scumpiri accelerate, ci și cu dezechilibre majore în aprovizionarea cu produse alimentare.