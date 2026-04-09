Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat miercuri seară că statul român trebuie să fie pregătit să implementeze noi măsuri de atenuare a impactului scumpirilor, în contextul în care prețul barilului de petrol pe piețele internaționale continuă să înregistreze majorări semnificative.

Oficialul a subliniat, în cadrul unei emisiuni difuzate ieri, 8 aprilie 2026, de Digi24, necesitatea unor intervenții proactive din partea autorităților pentru a proteja puterea de cumpărare a populației, în special în ceea ce privește prețul motorinei la pompă.

Potrivit explicațiilor oferite de ministru, există o corelație directă și îngrijorătoare între evoluția cotațiilor internaționale și costurile suportate de șoferii români. Bogdan Ivan a argumentat că, din analizele efectuate, reiese faptul că la fiecare creștere de 10 dolari a prețului barilului de petrol, se produce o majorare automată de aproximativ 45 de bani pentru fiecare litru de motorină vândut la pompă.

În acest sens, el a susținut că aceste intervenții sunt absolut necesare dacă tendința de creștere se va menține. Printre soluțiile luate în calcul de Guvern se numără o reducere mai agresivă a accizei, astfel încât prețul final să rămână la un nivel suportabil pentru cetățeni.

„Eu cred că sunt absolut necesare, pentru că pe fiecare creştere cu 10 dolari a preţului barilului de petrol vedem o creştere de aproximativ 45 de bani la litrul de motorină la pompă. Aşa că statul ar trebui, în cazul în care vedem o tendinţă de creştere internaţională a preţului, să intervină mai tare, să reducă acciza pentru a păstra un nivel suportabil pentru populaţie”, a declarat Bogdan Ivan.

În ciuda presiunii evidente asupra prețurilor, Bogdan Ivan a ținut să ofere asigurări cetățenilor că România nu se confruntă cu un risc de penurie.

Acesta a clarificat că dificultățile actuale sunt strict de natură financiară, legate de costul de achiziție, și nu de disponibilitatea stocurilor de combustibil. România beneficiază de o infrastructură solidă, care îi permite să gestioneze fluxurile de aprovizionare fără întreruperi majore.

Ministrul Energiei a oferit ca exemplu funcționarea rafinăriilor autohtone, menționând în mod special unitatea Petromidia, unde o revizie tehnică a fost finalizată într-un termen record. În prezent, toate rafinăriile din țară lucrează la capacitate maximă pentru a acoperi cererea internă.

„Nu se pune problema în momentul de faţă ca România să se afle în penurie de produse petroliere. Este evident că vorbim despre tendinţe de creştere a preţului în situaţia în care continuă acest conflict. Dar, faptul că noi avem aceste rafinării care funcţionează foarte bine, la Petromidia am avut o revizie pe care am realizat-o într-un termen record, lucrează la capacitate maximă, avem rute comerciale diferite, consider că nu suntem într-o situaţie de risc astăzi, când vorbim despre ţara noastră”, a afirmat ministrul Energiei.

De asemenea, diversificarea rutelor comerciale reprezintă un avantaj strategic esențial în contextul geopolitic actual. Bogdan Ivan a explicat că țara noastră „s-a mișcat mai rapid decât alte state” europene în asigurarea resurselor, ceea ce înseamnă că nu suntem într-o situație de risc în ceea ce privește securitatea energetică.

Un aspect crucial abordat de ministrul Energiei este cel al decalajului de timp între scăderea cotațiilor internaționale și ieftinirea carburanților la stațiile de alimentare. Bogdan Ivan a explicat că există o întârziere tehnică de aproximativ trei sau patru săptămâni între momentul achiziției și momentul în care produsul ajunge la consumatorul final.

Acest fenomen a fost vizibil și la începutul conflictului militar, când motorina cumpărată la prețuri record a influențat tarifele de la pompă abia după câteva săptămâni. Ministrul a detaliat că, în prezent, stocurile existente au fost constituite la un preț ridicat, de aproximativ 1.500 de dolari tona.

Pentru ca prețul să scadă în România, este necesar ca motorina achiziționată la prețuri mai mici, de exemplu 1.000 de dolari tona, să se stabilizeze pe piață. Doar în acel moment, după intervalul logistic menționat, ieftinirea va deveni vizibilă pentru populație, acesta fiind un mecanism unitar la nivelul întregii Uniuni Europene.

„La fel ca și atunci când nu s-a resimțit că din prima zi a războiului prețul de 10,50 lei, delay-ul este undeva la 3-4 săptămâni. Dacă atunci, la începutul acestui conflict militar, din momentul în care a plecat motorina la 1.200 de dolari tona, a ajuns în România, într-o săptămână jumătate, două, trei săptămâni la pompă. Evident, cumpărată la 1.200 plus costuri, s-a plătit prețul real de atunci. De aceasta dată, când stocurile sunt la motorină cumpărată la 1.500 de dolari, în clipa în care merge motorina la 1.000 de dolari, de exemplu, și se va stabiliza acolo, sperăm noi, vom putea vorbi despre un preț care, în 2-3 săptămâni, se va vedea și la pompă în România. Este evident, e același mecanism în întreaga Uniune Europeană și la nivel mondial”, a afirmat Bogdan Ivan.

Referitor la perspectivele de viitor, Bogdan Ivan a precizat că o scădere reală a prețurilor depinde de stabilitatea geopolitică.

El a afirmat că un armistițiu durabil, de cel puțin două săptămâni, dublat de prețuri constante și reduse cu aproximativ 20% pe piețele externe, reprezintă condiția sine qua non pentru ca ieftinirea să ajungă la cetățeni.

Dacă prețul se stabilizează la nivel mondial în următoarea perioadă, ministrul este optimist că vom asista la o ușoară scădere a costului pentru motorina standard, care rămâne cel mai utilizat produs petrolier din România.