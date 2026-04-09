Preț carburanți joi, 9 Aprilie
Preț carburanți joi, 9 Aprilie. Prețurile carburanților continuă să varieze la nivel național, însă, la data de 9 aprilie 2026, șoferii pot găsi atât benzină, cât și motorină la valori relativ apropiate în marile orașe din țară.
Benzina și motorina, la cele mai mici prețuri
Cea mai ieftină benzină disponibilă astăzi este de 8,94 lei/litru, fiind identificată la o stație Rompetrol din Orăștie, județul Hunedoara (Bd. Unirii, nr. 149A).
În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț este de 9,88 lei/litru, la o stație Petroulium din Albești, județul Mureș (DN 13).
Situația în marile orașe din România
|Oraș
|Benzină (lei)
|Motorină (lei)
|GPL (lei)
|București
|8,94
|9,93
|4,14
|Cluj-Napoca
|8,94
|9,93
|4,00
|Timișoara
|8,94
|9,93
|4,23
|Iași
|8,94
|9,93
|4,23
|Constanța
|8,94
|9,93
|4,21
Datele arată o stabilitate relativă a prețurilor la benzină și motorină în marile centre urbane, diferențele fiind mai vizibile în cazul GPL-ului.
Locațiile cu cei mai ieftini carburanți în București
|Companie
|Preț (lei)
|Adresă
|Rompetrol
|10,08
|Șos. Giurgiului, Sector 4
|Rompetrol
|10,08
|Str. Luica 4D
|Socar
|10,13
|Bd. Theodor Pallady, Sector 3
|Socar
|10,13
|Bd. Basarabia, Sector 2
|Socar
|10,13
|Str. Vasile Lascăr
|Rompetrol
|10,28
|Str. Zetari, Sector 5
Chiar dacă există mici diferențe între regiuni, prețurile carburanților se mențin într-un interval relativ stabil. Pentru șoferi, diferențele de câțiva bani pe litru pot conta, mai ales la alimentările frecvente, motiv pentru care monitorizarea constantă a ofertelor rămâne importantă.
Cât costă un plin de motorină pentru o mașină cu un rezervor de 50 de litri?
Costurile pentru alimentarea unui autoturism depind direct de prețul carburantului și de capacitatea rezervorului.
În cazul unei Hyundai Elantra 2017 diesel (1.6 CRDi), rezervorul are o capacitate de aproximativ 50 de litri. Pentru a afla cât costă un plin, se înmulțește capacitatea rezervorului cu prețul motorinei pe litru. În funcție de tarifele actuale din România, rezultatele sunt următoarele:
- la 9,93 lei/l → aproximativ 496,50 lei
- la 10,08 lei/l → aproximativ 504 lei
- la 10,13 lei/l → aproximativ 506,50 lei
- la 10,28 lei/l → aproximativ 514 lei
În practică, un plin complet pentru acest model ajunge la 500–514 lei, în funcție de stația aleasă și de variațiile de preț.
Totuși, este important de menționat că puțini șoferi ajung să alimenteze de la rezervor complet gol. De cele mai multe ori, costul real este mai mic. De exemplu, dacă rezervorul este plin în proporție de un sfert, alimentarea va însemna aproximativ 37,5 litri, nu 50.
