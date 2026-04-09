Preț carburanți joi, 9 Aprilie. Prețurile carburanților continuă să varieze la nivel național, însă, la data de 9 aprilie 2026, șoferii pot găsi atât benzină, cât și motorină la valori relativ apropiate în marile orașe din țară.

Cea mai ieftină benzină disponibilă astăzi este de 8,94 lei/litru, fiind identificată la o stație Rompetrol din Orăștie, județul Hunedoara (Bd. Unirii, nr. 149A).

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț este de 9,88 lei/litru, la o stație Petroulium din Albești, județul Mureș (DN 13).

Oraș Benzină (lei) Motorină (lei) GPL (lei) București 8,94 9,93 4,14 Cluj-Napoca 8,94 9,93 4,00 Timișoara 8,94 9,93 4,23 Iași 8,94 9,93 4,23 Constanța 8,94 9,93 4,21

Datele arată o stabilitate relativă a prețurilor la benzină și motorină în marile centre urbane, diferențele fiind mai vizibile în cazul GPL-ului.

Companie Preț (lei) Adresă Rompetrol 10,08 Șos. Giurgiului, Sector 4 Rompetrol 10,08 Str. Luica 4D Socar 10,13 Bd. Theodor Pallady, Sector 3 Socar 10,13 Bd. Basarabia, Sector 2 Socar 10,13 Str. Vasile Lascăr Rompetrol 10,28 Str. Zetari, Sector 5

Chiar dacă există mici diferențe între regiuni, prețurile carburanților se mențin într-un interval relativ stabil. Pentru șoferi, diferențele de câțiva bani pe litru pot conta, mai ales la alimentările frecvente, motiv pentru care monitorizarea constantă a ofertelor rămâne importantă.

Costurile pentru alimentarea unui autoturism depind direct de prețul carburantului și de capacitatea rezervorului.

În cazul unei Hyundai Elantra 2017 diesel (1.6 CRDi), rezervorul are o capacitate de aproximativ 50 de litri. Pentru a afla cât costă un plin, se înmulțește capacitatea rezervorului cu prețul motorinei pe litru. În funcție de tarifele actuale din România, rezultatele sunt următoarele:

la 9,93 lei/l → aproximativ 496,50 lei

la 10,08 lei/l → aproximativ 504 lei

la 10,13 lei/l → aproximativ 506,50 lei

la 10,28 lei/l → aproximativ 514 lei

În practică, un plin complet pentru acest model ajunge la 500–514 lei, în funcție de stația aleasă și de variațiile de preț.

Totuși, este important de menționat că puțini șoferi ajung să alimenteze de la rezervor complet gol. De cele mai multe ori, costul real este mai mic. De exemplu, dacă rezervorul este plin în proporție de un sfert, alimentarea va însemna aproximativ 37,5 litri, nu 50.