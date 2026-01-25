Specialiștii în nutriție și medicină au atras constant atenția asupra efectelor pe care alimentația le are asupra organismului, în special asupra sănătății creierului.

Produsele procesate, bogate în grăsimi nesănătoase, sare și aditivi alimentari, sunt asociate frecvent cu riscuri crescute pentru sistemul cardiovascular și pentru funcțiile cognitive.

În acest context, neurochirurgul Vlad Ciurea a vorbit despre existența unui mezel care, spre deosebire de altele, poate avea efecte benefice asupra sănătății, dacă este consumat cu moderație și ales corect.

Potrivit medicului, pastrama naturală din mușchiuleț de porc este singurul produs din categoria mezelurilor care poate fi recomandat. Explicația constă în modul de preparare și în compoziția acestui aliment.

Spre deosebire de salamuri, crenvurști sau parizer, pastrama din mușchiuleț este realizată dintr-o bucată întreagă de carne, nu dintr-un amestec de resturi, grăsimi și aditivi. Astfel, produsul păstrează o structură naturală și un profil nutrițional mai echilibrat.

Pastrama naturală din mușchiuleț de porc reprezintă o sursă importantă de proteină de calitate, esențială pentru regenerarea celulară și pentru menținerea masei musculare.

În plus, acest tip de carne conține vitamina B12, un nutrient esențial pentru buna funcționare a sistemului nervos și pentru prevenirea declinului cognitiv.

Un alt avantaj menționat este absența aditivilor ascunși, în condițiile în care produsul este cumpărat din surse sigure sau este preparat tradițional, fără amidon, zaharuri sau coloranți.

În completare, dr. Vlad Ciurea a subliniat importanța unei alimentații bogate în vegetale, fructe și semințe, considerate benefice pentru creier.

De asemenea, acesta a arătat că usturoiul, busuiocul și pătrunjelul pot contribui la sănătatea cerebrală, menționând că usturoiul are un rol dovedit în curățarea arterelor.

În schimb, medicul a atras atenția că prăjelile, proteinele grele și consumul excesiv de sare și zahăr pot reprezenta o povară pentru creier și pentru organism, în general.