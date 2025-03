Somnul nu este doar o necesitate biologică, ci un mecanism vital pentru sănătatea creierului și a întregului organism. Celebrul neurochirurg Prof. Dr. Vlad Ciurea a explicat într-o emisiune recentă de ce este important să ne odihnim noaptea și să ne trezim devreme dimineața, în armonie cu ritmul natural al corpului.

Profesorul Vlad Ciurea a subliniat importanța ritmului circadian, acel ceas biologic care reglează alternanța somn-veghe. El spune că organismul uman este conceput să funcționeze în acord cu natura: ziua muncim, noaptea ne odihnim.

Conform acestuia, în timpul somnului are loc o veritabilă „curățenie” în creier. Celulele nervoase se regenerează, iar toxinele acumulate în timpul activităților de peste zi sunt eliminate.

Medicul Vlad Ciurea recomandă trezirea cât mai devreme, ideal în jurul orei 5 dimineața, menționând că startul devreme al zilei oferă claritate mentală, liniște și o stare generală de bine. El însuși respectă acest obicei și spune că îi influențează pozitiv întreaga zi.

„Jur că azi de dimineață m-am trezit la ora 5:00, vă rog să mă credeți. Nici nu știți ce fericit am fost. Am deschis geamul, mi-am făcut niște treburi. Am reușit să mănânc și eu micul dejun în liniște. Am dat drumul la muzică…”, a mărturisit acesta.