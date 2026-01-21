Grupul francez Lactalis a anunțat că retrage de pe piață mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși, atât în Franța, cât și în multe alte țări din lume, printre care China, Australia și Mexic. Decizia a fost luată din cauza unei posibile contaminări cu cereulidă, o substanță produsă de bacterii care poate provoca diaree și vărsături.

În Franța, retragerea vizează marca Picot. Sunt afectate șase loturi de lapte praf:

– Picot Daily Nutrition Stage 1 (cutii de 400, 800 și 850 g)

– Picot Daily Nutrition Stage 2 (cutii de 800 și 850 g)

– Picot AR Stage 2 (cutii de 800 și 850 g)

Aceste produse se vând în farmacii și supermarketuri. Lactalis a transmis că înțelege îngrijorarea părinților, dar a precizat că, până acum, autoritățile franceze nu au primit plângeri sau cazuri de îmbolnăvire legate de aceste produse.

În ultimele săptămâni, mai mulți producători de lapte praf din lume au făcut retrageri similare, tot din cauza riscului de cereulidă. Pe 17 ianuarie, autoritățile din Singapore au anunțat retragerea laptelui praf Dumex, un brand deținut de Danone. După această veste, acțiunile Danone au scăzut puternic la Bursa din Paris.

La începutul lunii ianuarie, și Nestlé a retras voluntar anumite loturi de lapte praf din mai multe țări europene, inclusiv România. În total, aceste retrageri afectează aproximativ 60 de țări. Directorul general al Nestlé și-a cerut scuze public, după ce organizații non-guvernamentale au acuzat compania că a reacționat prea lent.

Alte 16 țări sunt afectate de această retragere de lapte praf, printre care Australia, China, Spania, Mexic, Grecia și Taiwan. Lactalis spune că este vorba doar despre câteva loturi în fiecare țară, dar nu a oferit, deocamdată, mai multe detalii.

Problema ar fi pornit de la un furnizor internațional care livrează ARA, un tip de acid gras omega folosit în unele formule de lapte pentru bebeluși. Lactalis nu a spus cine este acest furnizor, dar a precizat că ingredientul a ajuns la ei printr-un distribuitor european cu care colaborează.

Retragerea a fost făcută după o alertă venită de la asociația franceză din domeniul nutriției pentru sugari. Deși primele teste au arătat că produsele erau în regulă, analizele făcute ulterior pe laptele deja preparat (biberonul gata de folosit) au descoperit prezența cereulidei. Din acest motiv, Lactalis a decis să retragă produsele ca măsură de precauție.