Potrivit unei informări publicate miercuri de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, retailerul Kaufland a inițiat retragerea de la vânzare a unui lot de salată de icre cu caras și ceapă, furnizat de Negro 2000 SRL. Măsura a fost luată după ce, în urma testărilor, a fost constatată prezența bacteriei Listeria monocytogenes.

Produsul retras este „Salată de icre cu caras și ceapă 75 g”, având data limită de consum 25 februarie 2026 și aparținând lotului 167KT. Rechemarea a fost inițiată din prudență, ca măsură de prevenție pentru protejarea sănătății consumatorilor.

ANSVSA precizează că, până în prezent, nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului acestui produs. Cu toate acestea, instituția recomandă ca produsul să nu fie consumat și să fie returnat în magazinele de unde a fost achiziționat.

Consumatorii pot primi contravaloarea produsului fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Autoritatea subliniază că nu toate loturile din această gamă sunt afectate, iar informațiile complete privind produsele și loturile rechemate sunt disponibile în anunțul oficial publicat pe site-ul ANSVSA.

În anunțul publicat, Kaufland a pus la dispoziție și lista completă a magazinelor din rețea în care produsul a fost disponibil la vânzare. Această măsură are rolul de a facilita identificarea rapidă a produselor de către consumatori și de a limita orice posibil risc.

ANSVSA reamintește că Listeria monocytogenes poate provoca toxiinfecții alimentare, în special în rândul persoanelor vulnerabile, precum vârstnicii, femeile însărcinate sau persoanele cu un sistem imunitar slăbit.

Tot în această perioadă, ANSVSA a anunțat că Nestlé România a decis extinderea rechemării de la consumatori a două loturi de formulă de lapte pentru sugari. Măsura a fost luată în urma noilor metode de testare comunicate de autoritățile europene.

Produsele vizate sunt NAN 1 Optipro 800 g, lot 53410346AE, cu data limită de consum 31 decembrie 2027, și NAN 1 Comfortis 800 g, lot 53430346AF, cu aceeași dată de expirare. Motivul rechemării îl reprezintă necesitatea asigurării unui nivel nedetectabil de cereulidă, o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus.

ANSVSA recomandă consumatorilor care au achiziționat produsele din loturile menționate să nu le ofere spre consum și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate. Produsele pot fi returnate pentru recuperarea contravalorii.

Autoritatea precizează că anunțurile de rechemare au fost publicate atât pe site-ul instituției, cât și pe paginile oficiale ale retailerilor implicați, pentru informarea corectă și rapidă a publicului.