Potrivit mesajului transmis de BRD – Groupe Société Générale, intervenția tehnică este programată pentru data de 21 ianuarie 2025 și se va desfășura în intervalul orar 22:00 – 23:00.

În acest interval, serviciul YOU BRD va fi indisponibil, iar clienții nu vor putea accesa aplicația sau utiliza funcționalitățile acesteia. Reprezentanții băncii au precizat că măsura este necesară pentru desfășurarea operațiunii de mentenanță și au mulțumit clienților pentru înțelegerea acordată pe durata indisponibilității temporare a serviciului.

YOU BRD este platforma digitală de mobile și internet banking dezvoltată de BRD – Groupe Société Générale, concepută pentru a oferi clienților acces rapid și sigur la serviciile bancare, fără a fi necesară prezența fizică într-o agenție. Aplicația permite gestionarea conturilor bancare direct de pe telefonul mobil, tabletă sau computer, oferind o experiență adaptată nevoilor zilnice ale utilizatorilor. Prin intermediul YOU BRD, clienții pot verifica soldurile și istoricul tranzacțiilor, pot efectua plăți către alți beneficiari, pot realiza transferuri între conturi proprii sau către alte bănci, precum și pot plăti facturi sau taxe. Platforma este gândită pentru a funcționa pe mai multe tipuri de dispozitive, ceea ce oferă flexibilitate și mobilitate în administrarea finanțelor personale.

„Serviciul YOU BRD este serviciul de mobile și internet banking, care permite efectuarea de operațiuni bancare de pe diferite dispozitive. Contractul pentru prestarea YOU BRD se încheie de la distanță sau în orice agenție BRD, prin parcurgerea procesului de activare pe telefonul mobil (smartphone) și acceptarea Termenilor și Conditiilor specifici”, informează banca.

Activarea serviciului se face fie de la distanță, fie într-o agenție BRD, prin parcurgerea unui proces de înregistrare pe smartphone și acceptarea termenilor și condițiilor aplicabile. YOU BRD este integrat cu măsuri de securitate menite să protejeze datele și tranzacțiile clienților, precum autentificarea sigură și confirmarea operațiunilor. Prin digitalizarea operațiunilor bancare, aplicația contribuie la economisirea timpului, reducerea interacțiunilor fizice și simplificarea relației dintre client și bancă. Astfel, YOU BRD reprezintă un instrument esențial pentru gestionarea eficientă a activităților financiare cotidiene, adaptat ritmului actual de viață și cerințelor de accesibilitate și rapiditate ale utilizatorilor moderni.