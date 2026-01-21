Decizia Băncii Naționale a României de a opri procesarea plăților prin platforma E-BLOC a produs un impact imediat în rândul asociațiilor de proprietari care foloseau acest sistem pentru încasarea întreținerii. Începând din seara zilei de 20 ianuarie, proprietarii nu mai pot achita online sumele datorate prin această platformă, fiind nevoiți să recurgă la soluțiile tradiționale.

Măsura nu afectează funcționarea generală a aplicației, ci doar mecanismul prin care erau realizate plățile. E-BLOC rămâne utilizabilă pentru administrarea fondurilor deja existente, însă nu mai permite încasări noi până la clarificarea situației legale.

Blocarea serviciului a fost declanșată chiar în urma unei solicitări venite din partea operatorului platformei, XiSoft Servicii SRL, care a cerut BNR un punct de vedere privind regimul juridic al serviciilor de plată oferite. Compania a invocat posibilitatea încadrării într-o excepție legală care ar fi permis funcționarea fără o autorizare specială.

Analiza realizată de banca centrală a arătat însă că această excepție nu poate fi aplicată, motiv pentru care BNR a cerut suspendarea imediată a serviciului. Reprezentanții XiSoft au anunțat că se conformează deciziei și colaborează cu autoritatea de supraveghere.

Pentru proprietarii care au efectuat plăți înainte de momentul suspendării, situația nu ridică riscuri. Sumele achitate vor ajunge la asociațiile de proprietari, iar tranzacțiile deja procesate nu sunt afectate de decizia BNR.

În schimb, administratorii sunt puși în fața unor măsuri urgente. Fondurile aflate în conturile interne ale asociațiilor trebuie fie transferate în conturile bancare, fie utilizate pentru achitarea cheltuielilor curente, precum facturile la utilități sau serviciile contractate. În lipsa unui cont bancar, opțiunile rămân limitate la folosirea banilor deja disponibili.

Până la reluarea plăților online, colectarea întreținerii se va face prin numerar, transfer bancar direct sau prin alte platforme autorizate. Pentru multe asociații care au renunțat la lucrul cu bani cash, această revenire forțată la metodele vechi aduce un efort suplimentar și riscul acumulării de restanțe.

Deși suspendarea este prezentată drept temporară, termenul de reluare a serviciului rămâne incert. Operatorul platformei are la dispoziție mai multe variante pentru a se conforma cerințelor impuse de BNR, de la obținerea unei autorizări ca instituție de plată, până la modificarea structurii serviciilor sau parteneriate cu furnizori autorizați.