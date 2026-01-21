Pentru simplificarea procesului, la nivelul Sectorului 3 s-a stabilit colectarea pe două fracții. Fracția umedă include deșeurile menajere, biodegradabile și alte tipuri de deșeuri care pot contamina materialele reciclabile. Fracția uscată include deșeurile reciclabile, precum hârtia, cartonul, plasticul și metalul, cu condiția să fie curate și golite de conținut.

În acest sistem, scopul este ca reciclarea să fie mai ușor de aplicat și mai clară pentru toți locatarii, fără împărțiri complicate sau interpretări diferite de la un bloc la altul.

Primăria Sectorului 3, prin Direcția de Salubritate, pune la dispoziție pubele de 120 de litri pentru colectarea separată. Acestea sunt distribuite în funcție de solicitările primite și pot fi cerute atât de asociații, cât și de persoane fizice care au nevoie de infrastructură suplimentară.

Autoritatea locală a precizat că modul concret de colectare este decis de fiecare asociație în parte. Asta înseamnă că asociațiile pot stabili inclusiv dacă folosesc sau închid ghenele interioare, în funcție de spațiu și de organizarea din fiecare bloc.

O schimbare importantă este legată de deșeurile provenite din construcții. Acestea nu se mai colectează gratuit de la sfârșitul anului 2025, iar ridicarea se face doar pe baza unui contract de prestări servicii.

Pentru a încheia contractul, persoanele interesate pot trimite o solicitare la adresa comercial@salubritate3.ro, împreună cu un număr de telefon de contact, pentru ca formalitățile să fie derulate mai rapid.

Pentru încheierea contractului este necesară și o copie a actului de identitate. Dacă punctul de colectare este diferit de adresa din act, se poate prezenta fie un document care să arate situația adresei, cum ar fi un act de proprietate sau un contract de închiriere, fie o declarație pe propria răspundere.

În declarație trebuie menționat că se dorește contractul pentru acea adresă și că titularul își asumă plata facturilor emise.

În paralel, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 ridică gratuit obiectele uzate de mari dimensiuni, cum sunt mobilierul, saltelele, ușile și alte obiecte voluminoase.

Tot gratuit sunt ridicate și deșeurile electrice și electronice, inclusiv frigidere, cuptoare și alte echipamente electronice sau electrocasnice.

Ridicarea se face doar în urma unei solicitări făcute în prealabil. Pentru deșeurile voluminoase, ridicarea gratuită este disponibilă în limita a 2,5 metri cubi, adică echivalentul unei platforme, o dată pe lună pentru fiecare adresă.