Un număr de 175 de ansambluri de containere digitalizate urmează să fie instalate în următoarele luni în municipiul Iași. Primele au fost deja date în folosință, într-un proiect de peste 24 de milioane de lei, care vizează colectarea separată a deșeurilor menajere.

Primarul Mihai Chirica a declarat că este vorba despre o nouă etapă în modernizarea sistemului de colectare, realizată împreună cu operatorul Salubris SA. Acesta a afirmat că Iașul își propune să devină un model la nivel național în ceea ce privește colectarea separată și reciclarea.

„Este o nouă etapă pe care Primăria Iaşi şi Salubris SA o parcurg în programul de modernizare a sistemului de colectare separată a deşeurilor. Avem cel mai modern şi mai performant operator de salubritate din ţară şi ne propunem să devenim şi un model la nivel naţional în ceea ce priveşte colectarea separată şi reciclarea”, a declarat primarul Iaşiului, Mihai Chirica.

Proiectul include 150 de insule supraterane și 25 subterane. Finanțarea a fost asigurată inițial prin PNRR, Componenta C3, cu o sumă totală de 24,2 milioane de lei, iar ulterior proiectul a fost preluat pentru finanțare de Administrația Fondului pentru Mediu. Achiziția celor 150 de ansambluri supraterane a fost făcută centralizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Fiecare insulă ecologică digitalizată este formată din cinci containere separate, pentru biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, respectiv hârtie și carton. Sistemul este gândit pentru colectare controlată, iar containerele sunt protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat.

Accesul locatarilor se face doar pe baza unui card sau printr-o aplicație instalată pe telefonul mobil. Cardurile urmează să fie distribuite de operatorul local de salubritate, iar pentru fiecare eco-insulă vor fi alocate câte 200 de carduri.

Primăria Iași precizează că accesul este permis doar persoanelor arondate acelei insule, pentru a asigura utilizarea corectă a infrastructurii.

Pentru funcționarea optimă a sistemului, cetățenii sunt rugați să folosească saci de deșeuri de maximum 45 de litri.

Pentru a susține noul sistem, Salubris SA a organizat o licitație pentru achiziția primelor trei autospeciale destinate colectării separate din eco-insule. Bugetul disponibil a fost de aproape 8,5 milioane de lei. Prima autospecială a ajuns deja în baza Salubris, iar celelalte două urmează să fie livrate în perioada următoare.

În Constanța, primăria atrage atenția asupra deșeurilor voluminoase și îi îndeamnă pe cetățeni să nu le abandoneze în locuri neamenajate. Acestea trebuie depozitate în containerele speciale, în bena de culoare verde.

Săptămâna aceasta, containerele pentru deșeuri voluminoase sunt amplasate în cartierele Km 4-5 și Km 5, pe strada Comarnic, la colț cu strada Fântânele, și pe strada Theodor D. Speranția, lângă platformele nr. 48/52. În aceste bene pot fi aruncate obiecte precum mobilier vechi, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere.

Primăria precizează că în aceste containere nu se aruncă deșeuri menajere, resturi din construcții sau demolări, echipamente electrice și electronice ori deșeuri reciclabile. În plus, constănțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 290 A, iar abandonarea deșeurilor pe domeniul public este contravenție și se sancționează conform normelor legale.