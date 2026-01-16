Stoparea contrabandei ar trebuie să reprezinte unul dintre obiectivele prioritare ale României în 2026, potrivit consultantului economic Adrian Negrescu. El a explicat că reducerea comerțului ilegal ar putea aduce mai mulți bani la buget și ar contribui la crearea unui climat de afaceri corect, în care firmele care respectă legea să nu mai fie afectate de concurența neloială generată de contrabandiști.

Adrian Negrescu a precizat că această problemă vizează o gamă largă de produse, de la țigări, haine și încălțăminte, până la electronice, parfumuri, cosmetice, piese auto sau jucării, multe dintre acestea fiind aduse cu containere din China, Turcia sau alte destinații. Consultantul a subliniat că intervenția statului este esențială, pentru a sancționa firmele care evită plata taxelor și care fentează legea.

Potrivit analizei sale, România a fost, până nu demult, considerată cea mai facilă poartă de intrare pentru mărfurile de contrabandă în Uniunea Europeană. Prin vămile românești și prin Portul Constanța treceau cantități uriașe de produse ilegale, estimate de compania de consultanță Frames la peste 50 de miliarde de euro anual.

Adrian Negrescu a explicat pe Facebook că problema era cauzată de lipsa logisticii adecvate, de interesul scăzut și de numeroase alte motive: containerele nu erau scanate, camioanele treceau ușor prin vamă, iar în port doar 1% dintre containerele de marfă erau monitorizate.

„Stoparea contrabandei trebuie să fie unul dintre obiectivele esențiale ale României în 2026. Asta dacă vrem să aducem mai mulți bani la buget și, poate cel mai important, să asigurăm un climat de business corect în care cei care își plătesc taxele, care fac afaceri legale, să nu mai fie amenințați de concurența incorectă făcută de contrabandiști. De la țigări la haine, încălțăminte, electronice, parfumuri, cosmetice, piese auto, jucării și tot felul de produse aduse cu containerele din China, Turcia sau din alte destinații, este nevoie de statul să intervină activ și să sancționeze firmele care fentează legea, care evită plata taxelor. Și asta în condițiile în care, până nu demult, România era considerată a fi cea mai facilă poartă de intrare pentru mărfurile de contrabandă din UE. Prin vămile noastre, prin Portul Constanța, treceau fără probleme cantități uriașe de mărfuri ilegale estimate, conform Frames, la peste 50 de miliarde de euro/anual. Se întâmpla acest lucru pentru că mare parte din containerele de marfă nu erau scanate, camioanele cu marfă treceau ca prin brânză prin vămi, iar în portul Constanța doar 1% din containerele de marfă erau monitorizate. Nu aveam logistica necesară, nu exista interes, cauzele erau multiple”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Managerul Frames a menționat că situația începe să se schimbe, exemplu relevant fiind capturile record de țigări de contrabandă de anul trecut, care au fost de peste trei ori mai mari decât cele din 2024. În total, vameșii au confiscat 186 de milioane de țigarete, în valoare de peste 172 milioane de lei.

Adrian Negrescu a subliniat că aceste cifre arată că, pentru a combate evaziunea și contrabanda, este nevoie de logistică performantă, cum ar fi scannere moderne și acțiuni de control 24/24, dar și de voință politică, cu funcționari incoruptibili și o conducere nouă la vamă.

El a mai atras atenția că succesul depinde și de comportamentul consumatorilor: dacă românii aleg să cumpere din magazine și să solicite bon fiscal, în loc să achiziționeze produse ilegale de pe stradă, se protejează firmele corecte, se reduc șomajul și se sprijină bugetul de stat pentru proiectele edilitare importante.

„Vestea bună este că situația începe să se schimbe, iar un exemplu relevant îl reprezintă capturile de țigări de contrabandă care, anul trecut, au fost de peste trei ori mai mari față de cele din 2024. 186 de milioane de țigarete de contrabandă, în valoare totală de peste 172 milioane de lei au fost confiscate de vameși.

Ca să ne dăm seama de dimensiunea problemei, potrivit celor de la Novel, piața neagră a țigaretelor a atins în luna octombrie un nivel de 9,6% din totalul consumului, după un vârf de 12% în august 2025 – cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani.

Capturile uriașe din ultimele luni reprezintă un bun exemplu că, în lupta cu evaziunea, cu contrabanda, ai nevoie atât de logistică (scannere performante & acțiuni de control 24/24) cât și de voință ( funcționari incoruptibili, o nouă conducere la vamă etc.).

Și mai ai nevoie de un lucru esențial. Ca românii să își facă cumpărăturile din magazine, cu bon fiscal, nu de la colțul străzii, de la ,,băieți’’.

Să înțelegem că atunci când cumpărăm un pachet de țigări fără timbru, un parfum fake sau niște adidași fără etichetă nu facem altceva decât să trimitem în faliment firmele corecte, să creștem numărul șomerilor, să privăm statul de banii care pot finanța proiectele edilitare importante pentru România”, a mai scris Adrian Negrescu.