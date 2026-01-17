Proprietarul unui apartament dintr-un condominiu are, în baza legislației în vigoare, un drept explicit de a fi informat cu privire la activitatea asociației de proprietari, însă acest drept nu este nelimitat. Cazul analizat de avocatul Gelu Pușcaș pornește de la o situație frecvent întâlnită în practică și care poate fi extinsă și la alte ipoteze similare din viața asociațiilor de proprietari.

În speță, proprietarul a solicitat asociației, în temeiul art. 28 din Legea nr. 196/2018, transmiterea buletinelor de verificare metrologică ale contoarelor aparținând altor proprietari din același bloc. Cererea a fost formulată în scris, invocând dreptul de a primi copii după documentele asociației, cu suportarea costurilor de multiplicare.

Asociația de proprietari a refuzat să transmită documentele cerute, apreciind că acestea nu privesc activitatea sa și că includ date cu caracter personal ale altor locatari. În urma acestui refuz, proprietarul a decis să se adreseze instanței de judecată, solicitând obligarea asociației la comunicarea documentelor respective.

Litigiul a ajuns astfel în fața instanței, care a fost chemată să stabilească dacă dreptul general de informare al proprietarilor poate justifica accesul la documente ce nu aparțin activității proprii a asociației și care conțin informații sensibile despre alte persoane fizice.

Analizând cererea, instanța a pornit de la prevederile art. 28 alin. (1) din Legea 196/2018, care reglementează dreptul de informare al proprietarilor din condominiu. Judecătorii au examinat dacă buletinele de verificare metrologică solicitate se încadrează în categoria documentelor ce privesc activitatea asociației de proprietari.

În motivarea soluției, instanța a reținut explicit:

„Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea 196/2018, proprietarii din condominiu au dreptul să fie informaţi în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociaţiei, să solicite în scris şi să primească copii după orice document al acesteia. Proprietarii care solicită copii după documentele asociaţiei de proprietari vor suporta costul de multiplicare a acestora. Instanţa reţine că în cauză nu sunt incidente aceste dispoziţii, buletinele de verificare metrologică nefiind documente care privesc activitatea asociaţiei”.

Instanța a făcut astfel o distincție clară între documentele interne ale asociației și actele care aparțin, în mod individual, proprietarilor. Buletinele de verificare metrologică, deși pot avea relevanță indirectă pentru calculul consumurilor, nu sunt considerate documente ce țin de activitatea administrativă a asociației.

În continuarea raționamentului, judecătorii au subliniat necesitatea protejării datelor cu caracter personal, arătând că accesul la astfel de documente trebuie limitat strict la persoanele îndreptățite de lege. În acest context, instanța a arătat:

„Aşadar, reclamantul nu poate solicita copii de pe buletinele de verificare metrologică, nefăcând parte din persoanele îndreptăţite să aibă acces la aceasta, fiind necesar să fie restricţionat accesul la datele cuprinse în acest document pentru protecţia datelor cu caracter personal, ale proprietarilor cărora le aparţin aceste buletine de verificare”.

Hotărârea instanței mai arată că dreptul de informare prevăzut de art. 28 din Legea 196/2018 nu poate fi interpretat în mod extensiv, ca un drept nelimitat al oricărui proprietar de a obține orice tip de document. Chiar dacă legea prevede posibilitatea de a primi copii după documentele asociației, acest drept este condiționat de natura documentelor solicitate.

Instanța a mai reținut că simplul fapt că un document este menționat sau utilizat în contextul vieții din condominiu nu îl transformă automat într-un act al asociației de proprietari. În lipsa unei legături directe cu activitatea acesteia, documentele rămân în sfera privată a proprietarilor cărora le aparțin.

În finalul motivării, judecătorii au stabilit soluția procesuală, arătând:

„Pentru aceste considerente instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea reclamantului”.

Avocatul Gelu Pușcaș subliniază, în analiza sa, că aceasta este încă o confirmare a modului în care instanțele interpretează art. 28 din Legea 196/2018. Textul legal nu este unul „intangibil” în favoarea proprietarului și nu conferă posibilitatea de a solicita și obține orice document, chiar dacă solicitantul este dispus să suporte costurile de fotocopiere.