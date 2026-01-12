Proprietarii de apartamente din întreaga țară se pot confrunta, începând cu anul acesta, cu o situație fără precedent: legea prevede un mecanism de convocare a adunărilor generale care nu mai poate fi pus în practică.

Potrivit Legii 196/2018, asociațiile de proprietari sunt obligate să trimită convocările prin tabel semnat de proprietari și, pentru cei care nu semnează, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat. Problema? Începând cu 1 ianuarie 2026, Poșta Română nu va mai presta acest serviciu, esențial pentru respectarea legii.

Ce înseamnă acest lucru în practică? Adunările generale trebuie să fie convocate legal și din timp, dar serviciul cerut de lege pur și simplu nu mai există. Rămân întrebări serioase: poate fi considerată suficientă o trimitere simplă sau lipsa acestui tip de comunicare poate atrage nulitatea hotărârilor adoptate?

Alternative precum curierii privați sau executorii judecătorești sunt costisitoare și nerealiste pentru majoritatea asociațiilor. Trimiterea prin email, WhatsApp sau platforme digitale nu este recunoscută expres de lege, ceea ce lasă un vid juridic important.

Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, avertizează că textul legal problematic, art. 47 alin. (4) din Legea 196/2018, transformă o obligație procedurală într-o potențială vulnerabilitate juridică majoră, dependente de un serviciu extern care dispare.

Pe scurt: fără o modificare legislativă rapidă sau o clarificare oficială, asociațiile de proprietari riscă să adopte hotărâri contestabile, iar proprietarii să se confrunte cu blocaje și incertitudini în administrarea condominiilor.

„⚠️𝐁𝐋𝐎𝐂𝐀𝐉 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋 𝐈𝐌𝐈𝐍𝐄𝐍𝐓 𝐈𝐍 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐈𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑𝐈: 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐀 𝐂𝐄𝐑𝐄 𝐔𝐍 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐈𝐔 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐍𝐔 𝐌𝐀𝐈 𝐄𝐗𝐈𝐒𝐓Ă! ❗ 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥ă, 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥ă ș𝐢 î𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐞ș𝐭𝐞 𝐩𝐞 𝐭𝐨ț𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞. Asociațiile de Proprietari 𝐚𝐮 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚ț𝐢𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥ă de a convoca proprietarii la Adunarea Generală prin: tabel convocator (semnătură), iar pentru cei care nu semnează: 👉 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐬𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭ă 𝐜𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐫𝐞 ș𝐢 𝐜𝐨𝐧ț𝐢𝐧𝐮𝐭 (𝐯𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞) 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭. 📌𝐏𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫ă? Începând cu 01.01.2026, Poșta Română NU mai prestează acest serviciu. ⚠️𝐂𝐞 î𝐧𝐬𝐞𝐚𝐦𝐧ă 𝐚𝐬𝐭𝐚, 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭? Adunările generale urmează să înceapă; Convocarea trebuie făcută din timp și legal; Legea cere un serviciu care nu mai există. 👉Î𝐧𝐭𝐫𝐞𝐛𝐚𝐫𝐞𝐚-𝐜𝐡𝐞𝐢𝐞: Dacă legea cere explicit „scrisoare recomandată cu conținut declarat”, mai este suficientă o trimitere simplă? 👉 𝐔𝐫𝐦ă𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐚 î𝐧𝐭𝐫𝐞𝐛𝐚𝐫𝐞, ș𝐢 𝐦𝐚𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐯ă: 𝐏𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐩𝐬𝐚 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐮𝐢 𝐭𝐢𝐩 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬ă 𝐚𝐭𝐫𝐚𝐠ă 𝐍𝐔𝐋𝐈𝐓𝐀𝐓𝐄𝐀 𝐡𝐨𝐭ă𝐫â𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐭𝐚𝐭𝐞? 🧨 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞? Executor judecătoresc? 💸 Costuri prohibitive – nerealist pentru majoritatea asociațiilor. Curier privat? ❓ Fără o reglementare clară, rămâne un risc juridic. Email, WhatsApp, platforme digitale? 📵 Legea NU le recunoaște expres. 📜 Textul legal problematic este art. 47 alin. (4) din Legea 196/2018, care condiționează validitatea convocării de un terț (Poșta Română). 👉 𝐎 𝐥𝐞𝐠𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐢𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐮 𝐞𝐱𝐭𝐞𝐫𝐧, 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐞, 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐨 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜ă 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫ă”, a scris avocatul Gelu Pușcaș.

De asemenea, Uniunea Națională a Barourilor din România a sesizat Ministerul Justiției după ce Poșta Română a eliminat serviciul de scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, folosit frecvent în procedura ordonanței de plată și în alte proceduri civile și arbitrale care prevăd notificarea prealabilă a părților.

Această schimbare încalcă codul de procedură civilă și alte norme legale, afectând eficiența actului de justiție, din cauză că face imposibilă respectarea obligațiilor legale de comunicare, acuză UNBR. Concret, avocații nu mai pot face dovada completă a conținutului trimiterilor.