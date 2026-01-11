Anul 2026 aduce schimbări importante în taxe și impozite în România. Multe dintre facilitățile de până acum au fost eliminate sau reduse. Totuși, unele persoane mai pot beneficia de scutiri sau reduceri, chiar și după 1 ianuarie 2026. Noile reguli înseamnă taxe mai mari și condiții mai stricte pentru anumite scutiri. Unele persoane au pierdut aceste avantaje, iar altele încă le pot folosi.

Persoanele cu handicap sunt printre cele afectate. Până la sfârșitul anului 2025, cei cu handicap grav sau accentuat nu plăteau impozit pe: clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent, mijloacele de transport (ex. mașini).

Aceste scutiri ajutau persoanele vulnerabile, care au cheltuieli mari pentru tratamente, îngrijire sau adaptarea locuinței. Eliminarea lor a stârnit proteste din partea organizațiilor care le reprezintă deoarece poate crește semnificativ costurile pentru familii. Ce rămâne: scutirea de impozit pe venit pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat continuă să existe, în anumite condiții, pentru salarii, pensii sau alte surse de venit.

Alte persoane și situații cu facilități în 2026:

Plata anticipată a impozitelor locale: se poate obține o reducere de până la 10% dacă se plătesc taxele până la sfârșitul lunii martie. Este valabil pentru persoane fizice și firme.

Veteranii de război și văduvele lor: au scutiri speciale pentru anumite taxe locale.

Pensionarii cu venituri mici: pot primi reduceri parțiale, în funcție de regulile locale.

Agricultorii și micii fermieri: primesc facilități pentru terenurile agricole pentru a sprijini activitatea lor.

Proprietăți scutite automat: terenuri și clădiri din domeniul public, clădiri folosite de școli sau instituții religioase. Fiecare persoană trebuie să verifice anual regulile locale pentru taxe și impozite, ca să știe exact ce scutiri sau reduceri poate folosi.

De la 1 ianuarie 2026, mai multe scutiri de taxe au fost eliminate. Aceste scutiri ajutau înainte anumite persoane și organizații, dar acum nu mai există. Cine nu mai beneficiază de scutiri:

ONG‑uri (organizații non-guvernamentale): nu mai sunt scutite de impozit pe clădiri și terenuri. Trebuie să plătească taxe ca oricine altcineva.

Persoane cu dizabilități: inclusiv cei cu handicap grav sau accentuat și cei cu grad I de invaliditate. Până în 2025, aceștia nu plăteau taxe locale pentru clădiri și terenuri, dar din 2026 trebuie să le plătească ca oricine altcineva.

Reforma fiscală a redus mult numărul scutirilor și a făcut taxele mai uniforme pentru toți, în același timp încercând să aducă mai mulți bani la buget.