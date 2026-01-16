Avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, a atras atenția asupra unei noțiuni frecvent întâlnite în listele lunare de întreținere ale asociațiilor de proprietari, respectiv cheltuiala repartizată „la cotă”.

Potrivit acestuia, mulți proprietari aud constant această formulare, fără a înțelege exact ce înseamnă și de unde provin sumele trecute în dreptul lor.

În primul rând, juristul a explicat pe Facebook unde poate fi verificată cota-parte indiviză. Aceasta este menționată în actul de proprietate al apartamentului sau imobilului, unde apare ca parte din proprietatea comună deținută. În principiu, aceeași cotă ar trebui să se regăsească și în acordul de asociere întocmit la înființarea asociației de proprietari.

Legea nr. 196/2018 prevede că suprafața utilă a proprietăților individuale și cota-parte indiviză sunt cele înscrise în cartea funciară, în baza documentației cadastrale sau, în lipsa acesteia, cele din actul de proprietate.

Avocatul a subliniat că, de-a lungul timpului, la multe asociații de proprietari, cotele indivize utilizate inițial nu mai corespund realității.

În unele situații, administratorii au ajustat cotele pentru a ajunge la un total de 100%, în altele s-au făcut egalizări de către comitet sau președinte, iar în unele cazuri modificările aduse apartamentelor au determinat schimbarea suprafețelor utile și, implicit, a cotelor.

Referindu-se la definiția cotei indivize, Gelu Pușcaș a arătat că aceasta reprezintă dreptul de proprietate pe care mai multe persoane îl au, pe cote-părți, asupra bunurilor comune ale condominiului (oferind și definițiile explicite din lege).

Legea stabilește clar că această cotă este exprimată procentual și se calculează ca raport între suprafața utilă a fiecărei proprietăți individuale și totalul suprafețelor utile din clădire. Totodată, suma tuturor cotelor trebuie să fie egală cu 100%, iar dacă acest lucru nu este respectat, ele trebuie recalculate conform suprafețelor reale.

Cota indiviză este deosebit de importantă, la ea repartizându-se cele mai multe cheltuieli ale asociației

Importanța cotei indivize este una majoră, deoarece la aceasta se repartizează cele mai multe cheltuieli ale asociației. Avocatul a explicat că reparațiile, investițiile, salariile personalului, precum și alte cheltuieli comune sunt distribuite proporțional cu această cotă.

Legea 196/2018 precizează că sunt incluse cheltuielile pentru întreținerea, repararea, exploatarea sau reabilitarea părților comune ale condominiului.

Un aspect care generează frecvent dispute este situația proprietarilor care nu locuiesc efectiv în apartament. Gelu Pușcaș a arătat că lipsa locuirii nu înseamnă dispariția cotei indivize.

Proprietarul rămâne obligat să suporte cheltuielile repartizate la cotă, deoarece acestea sunt legate de dreptul de proprietate, nu de utilizarea efectivă a spațiului.

De asemenea, avocatul a precizat că legislația nu permite vânzarea separată a cotei indivize, aceasta putând fi înstrăinată doar împreună cu apartamentul sau spațiul care constituie bunul principal.

În final, el a explicat că asociația de proprietari nu poate decide un alt mod de repartizare a cheltuielilor decât cel prevăzut de lege, întrucât hotărârile adoptate cu încălcarea acestor reguli sunt nule de drept.