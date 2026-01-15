Pe fondul ninsorilor abundente și al poleiului care au afectat în ultimele zile landul Niedersachsen, autoritățile germane reamintesc regulile clare privind întreținerea spațiilor publice pe timp de iarnă.

În timp ce drumurile publice intră în responsabilitatea administrațiilor locale, trotuarele din fața locuințelor trebuie curățate de proprietari sau de persoanele care folosesc imobilele. Nerespectarea acestei obligații atrage sancțiuni financiare considerabile, diferențiate în funcție de land.

Responsabilitatea curățării trotuarelor este reglementată prin hotărâri locale, iar autoritățile nu fac excepții în cazul în care regulile nu sunt respectate.

Amenda de 50.000 de euro pentru cine nu-şi curăţă trotuarul de zăpadă este nivelul maxim al sancțiunii prevăzute în Hamburg, una dintre cele mai stricte regiuni în această privință. Alte landuri aplică amenzi mai mici, însă suficient de consistente pentru a descuraja neglijența, scrie presa germană.

Diferențele de sancționare sunt semnificative de la o regiune la alta. În Brandenburg, amenzile pot ajunge până la 2.500 de euro, în timp ce în Saxonia sancțiunea maximă este de 500 de euro. Cu toate acestea, principiul de bază rămâne același în toată Germania: proprietarii sunt responsabili pentru siguranța pietonilor pe porțiunea de trotuar din dreptul imobilelor lor.

Pe lângă sancțiunile administrative, neîndeplinirea obligațiilor de deszăpezire poate atrage consecințe juridice mult mai grave. În situația în care o persoană alunecă și se accidentează pe un trotuar necurățat, proprietarul poate fi tras la răspundere civilă. Legea prevede posibilitatea solicitării de daune materiale, dar și de despăgubiri morale, în funcție de gravitatea accidentului și de circumstanțele în care s-a produs.

Autoritățile și instanțele analizează dacă proprietarul a respectat programul de curățare impus de municipalitate și dacă a acționat prompt după producerea ninsorilor sau a înghețului. Lipsa intervenției sau curățarea superficială pot fi considerate neglijență, mai ales în zonele intens circulate. Din acest motiv, multe persoane aleg să încheie asigurări de răspundere civilă care să acopere eventualele daune provocate terților.

Responsabilitatea nu se limitează doar la îndepărtarea zăpezii, ci și la prevenirea formării poleiului. Proprietarii trebuie să se asigure că suprafața este sigură pentru deplasarea pietonilor, în limitele permise de reglementările locale privind materialele utilizate.

Regulile privind intervalele orare în care trebuie curățate trotuarele diferă de la o localitate la alta. De exemplu, în orașul Hanovra, obligația de deszăpezire se aplică între orele 7:00 și 22:00 în zilele lucrătoare, respectiv între 8:00 și 22:00 în weekend. Aceste intervale sunt stabilite pentru a asigura siguranța pietonilor pe parcursul zilei, când traficul pietonal este mai intens.

Dacă ninsoarea are loc pe timpul nopții, proprietarii sunt obligați să curețe trotuarele dimineața, înainte de începerea programului zilnic. În schimb, în cazul în care ninge sau se formează gheață din nou pe parcursul zilei, curățarea trebuie repetată de câte ori este necesar. Autoritățile pot verifica respectarea acestor obligații, iar sancțiunile se aplică inclusiv în urma sesizărilor venite din partea cetățenilor.

În multe orașe germane este interzisă folosirea sării pentru deszăpezirea trotuarelor. Deși este eficientă împotriva gheții, sarea este considerată nocivă pentru mediu, afectând vegetația, animalele și infrastructura urbană. În plus, utilizarea sării poate deteriora încălțămintea și suprafețele pavate. În locul acesteia, sunt recomandate materiale alternative, precum nisipul sau pietrișul fin.

În paralel cu măsurile impuse proprietarilor, autoritățile și specialiștii în siguranță publică oferă recomandări și pietonilor care circulă pe timp de iarnă. În condiții de gheață, presa germană citează sfaturile experților care recomandă adoptarea unei tehnici speciale de mers pentru reducerea riscului de accidentare.

Potrivit acestor recomandări, este indicat așa-numitul „mersul pinguinului”, care presupune pași mici, talpa așezată complet pe sol, picioarele ușor orientate spre exterior și corpul puțin aplecat înainte. Această poziție ajută la menținerea echilibrului și reduce riscul de alunecare pe suprafețele înghețate.