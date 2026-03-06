Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a informat publicul despre o acțiune de rechemare care vizează mai multe produse de panificație comercializate pe piața din România. Măsura a fost inițiată de operatorul Vel Pitar România și se aplică pentru anumite loturi de pâine identificate după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Potrivit autorităților, printre produsele vizate se află „Pâine Domnească Albă 1 kg”, pentru care au fost identificate mai multe loturi cu termen de expirare specific. Este vorba despre loturile marcate cu datele 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C și 17.03.26C.

De asemenea, retragerea vizează și produsul „Deplina Extra albă 600 g”, în cazul căruia a fost identificat lotul cu termen de expirare 05.03.26C. Aceste produse ar putea fi deja în posesia consumatorilor, motiv pentru care autoritățile au transmis un avertisment public.

Reprezentanții instituției precizează că informațiile privind aceste produse au fost publicate și pe site-ul oficial al autorității, pentru ca toți consumatorii să poată verifica rapid dacă au cumpărat pâine din loturile menționate.

Autoritățile sanitare veterinare transmit că persoanele care au cumpărat produsele din loturile indicate trebuie să ia măsuri imediate pentru a evita consumul acestora. Recomandarea principală este ca produsele să nu fie consumate sub nicio formă.

Consumatorii sunt îndemnați să distrugă produsele sau să le returneze în magazinele de unde au fost achiziționate. Procedura de returnare este valabilă până la data de 17 martie 2026.

Un aspect important anunțat de autorități este faptul că valoarea produselor va fi restituită integral, chiar și în situația în care cumpărătorii nu mai dețin bonul fiscal. Măsura a fost luată pentru a facilita retragerea cât mai rapidă a produselor vizate din circuitul de consum.

„Persoanele care dețin produsele cu termenele sau loturile menționate mai sus sunt rugate să nu le consume, să le distrugă sau să le returneze în magazinele de unde au fost achiziționate până la data de 17.03.2026”, se arată în informarea transmisă de instituție.

Autoritățile subliniază că anunțul oficial, care conține toate detaliile privind produsele afectate și loturile vizate, poate fi consultat pe pagina oficială a instituției responsabile de siguranța alimentelor.

ANSVSA anunță că procesul de retragere a produselor este atent monitorizat în colaborare cu operatorul economic responsabil. Scopul acțiunii este eliminarea completă a produselor vizate din magazine și din lanțul de distribuție.

Instituția transmite că siguranța alimentelor rămâne una dintre prioritățile principale ale autorităților responsabile de controlul sanitar-veterinar. Prin astfel de acțiuni, se urmărește prevenirea oricăror riscuri pentru sănătatea populației.

„ANSVSA monitorizează îndeaproape această acțiune și colaborează cu operatorul economic Vel Pitar România pentru retragerea completă a produselor vizate de pe piață”, precizează autoritatea.

Reprezentanții instituției subliniază că astfel de intervenții sunt necesare pentru a garanta respectarea standardelor de siguranță alimentară și pentru a proteja consumatorii. În același timp, autoritățile transmit că informarea publică rapidă este esențială în cazul unor situații care implică retragerea de produse alimentare din circuitul comercial.

ANSVSA reamintește că protejarea sănătății cetățenilor și asigurarea siguranței alimentelor reprezintă obiective permanente ale instituției, iar orice situație care implică potențiale riscuri este tratată cu prioritate.