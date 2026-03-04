Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară a demarat implementarea sistemului de management în conformitate cu standardul internațional SR EN ISO/IEC 17043:2023 și procesul de acreditare aferent, un pas considerat esențial pentru consolidarea infrastructurii de calitate în domeniul analizelor alimentare.

„Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară (IISPV), instituţie de elită aflată în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), marchează un moment de cotitură în infrastructura calităţii din România. Institutul anunţă oficial implementarea sistemului de management conform standardului internaţional SR EN ISO/IEC 17043:2023 şi demararea procesului de acreditare, devenind astfel pilonul central în furnizarea programelor de încercări de competenţă, cu recunoaştere şi în acest domeniu. Această evoluţie strategică aliniază România la cele mai înalte rigori europene, transformând IISPV într-un garant al preciziei analizelor de laborator care stau la baza siguranţei alimentelor pe care le consumă cetăţenii”, se arată în comunicatul ANSVSA.

Potrivit autorității, implementarea noului sistem va permite ca produsele agroalimentare românești să fie însoțite de buletine de analiză recunoscute la nivel global. Acest lucru ar putea facilita accesul pe piețele externe și ar crește competitivitatea produselor românești pe piața unică europeană și pe alte piețe internaționale.

În plus, rețeaua de laboratoare sanitar-veterinare din România, formată din 42 de laboratoare județene, dar și laboratoarele private, vor putea utiliza scheme de testare acreditate direct în țară. Această schimbare ar reduce costurile publice generate de apelarea la furnizori externi și ar permite adaptarea mai rapidă la riscurile alimentare specifice României.

Totodată, sistemele de control ar deveni mai transparente și mai eficiente, iar monitorizarea constantă a performanțelor tehnice ar contribui la diminuarea riscului de erori generate de factorul uman sau de echipamente.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, consideră că inițiativa reprezintă un pas important pentru creșterea credibilității sistemului de control al siguranței alimentelor din România.

„Prin acest pas, IISPV nu doar îşi dezvoltă capacitatea analitică, dar devine şi un garant al calităţii pentru întreaga reţea de laboratoare din ţară. Este o investiţie directă în încrederea cetăţenilor”, spune Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

Participarea laboratoarelor la programele de încercări de competență organizate de IISPV le va oferi instrumente avansate de verificare și dezvoltare profesională. Acestea includ identificarea timpurie a eventualelor erori de măsurare sau probleme de calibrare, compararea metodelor de analiză pentru obținerea celor mai precise rezultate și îndeplinirea cerințelor impuse de organismele de acreditare și autoritățile de reglementare.

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară dispune în prezent de un portofoliu de 122 de încercări acreditate și monitorizează peste 1.000 de parametri, fiind singura instituție din România capabilă să acopere un spectru atât de larg de riscuri.

Laboratoarele IISPV analizează o gamă extinsă de amenințări care pot afecta siguranța alimentelor, inclusiv riscuri biologice precum bacterii, virusuri, fungi sau paraziți, contaminanți chimici precum pesticide, reziduuri de medicamente veterinare, metale grele și micotoxine, dar și amenințări emergente.

Printre acestea se numără radionuclizii, substanțele psihoactive sau alți contaminanți noi, a căror detectare necesită echipamente și tehnologii de ultimă generație.