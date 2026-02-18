ANSVSA precizează că rechemarea vizează anumite loturi de stafide comercializate sub brandul „Furnicuța”. Decizia a fost adoptată ca măsură de precauție, în contextul identificării unor substanțe interzise la nivel european.

Potrivit informării oficiale, operatorul economic LUCSOR IMPEX SRL a inițiat procedura de retragere pentru produsul „Stafide Furnicuța”, provenit din Uzbekistan.

Loturile afectate sunt:

-B115D126

-B120D126

Autoritatea subliniază că măsura nu indică automat existența unui pericol imediat, ci reflectă aplicarea principiului precauției în domeniul siguranței alimentare.

Situația a fost depistată în cadrul programului de autocontrol desfășurat de companie. În comunicarea transmisă, producătorul explică natura problemei:

„Siguranța produselor pe care le comercializăm este prioritatea noastră. În urma rezultatelor analizelor efectuate în cadrul programului de autocontrol, s-a depistat prezența unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană: Chlorpyrifos și Profenofos”

Cele două substanțe menționate sunt neautorizate în UE, iar prezența lor peste limitele admise poate genera riscuri pentru sănătate, în special în cazul consumului repetat.

În practica de control alimentar, termenul se referă la detectarea unor urme de substanțe fitosanitare care fie sunt complet interzise în Uniunea Europeană, fie nu mai sunt aprobate pentru utilizare.

Chlorpyrifos, de exemplu, a fost retras de pe piața europeană din cauza preocupărilor legate de efectele neurologice, în timp ce Profenofos nu este autorizat în UE.

Specialiștii explică faptul că simpla detectare a reziduurilor nu echivalează automat cu un risc acut, însă legislația europeană impune retragerea produselor neconforme.

ANSVSA îi sfătuiește pe consumatorii care au achiziționat stafide din loturile indicate:

-să nu consume produsul

să îl returneze la unitatea de unde a fost cumpărat

Instituția anunță că rambursarea contravalorii se face integral, fără obligativitatea prezentării bonului fiscal.

Această practică este standard în cazul rechemărilor alimentare și urmărește protejarea rapidă a consumatorilor.

Operatorii comerciali sunt obligați să retragă produsele vizate de pe rafturi și din stocuri. În paralel, distribuitorii și retailerii trebuie să afișeze informări vizibile pentru clienți.

Procedura este monitorizată de ANSVSA prin structurile teritoriale.

Lista completă a produselor și loturilor afectate este disponibilă în anunțul publicat pe site-ul ANSVSA.

Rechemările de acest tip reflectă funcționarea mecanismelor de control și autocontrol din industria alimentară. Chiar dacă astfel de anunțuri pot genera îngrijorare, ele indică faptul că neconformitățile sunt identificate și gestionate înainte ca produsele să fie consumate pe scară largă.