Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor trage un semnal de alarmă privind amplificarea fenomenului comercializării produselor alimentare pe internet de către persoane neînregistrate. În preajma sărbătorilor, când crește interesul pentru prăjituri, cozonaci și alte preparate tradiționale, inspectorii spun că numeroase anunțuri de pe platformele sociale provin din surse care nu respectă legislația și pot pune în pericol sănătatea publică.

Reprezentanții instituției explică faptul că tot mai mulți utilizatori descoperă produse culinare promovate agresiv pe rețele sociale, însă mulți dintre cei care le prepară nu au trecut niciodată printr-un control oficial și nu dispun de spații autorizate. În lipsa unor verificări sanitar-veterinare, igiena locului de producție nu poate fi garantată, iar consumatorii nu au siguranța ingredientelor folosite.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, subliniază ferm caracterul ilegal al acestui tip de comerț și recomandă ca achizițiile să fie făcute doar din unități autorizate:

„Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală. Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane fizice care își promovează produsele pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok, fără să dețină o formă legală de înregistrare, un laborator sau o bucătărie verificată sanitar-veterinar și fără respectarea condițiilor minime de igienă”.

Produsele preparate în bucătării improvizate sau fără igiena necesară pot fi contaminate cu bacterii periculoase. Specialiștii atrag atenția asupra riscului de toxiinfecții alimentare cauzate de microorganisme precum Salmonella sau Listeria, care se pot dezvolta rapid în condiții necorespunzătoare de depozitare și transport.

Oamenii sunt sfătuiți să fie atenți la etichete, termenul de valabilitate, ingredientele, producătorul și condițiile în care sunt păstrate alimentele. De asemenea, autoritățile recomandă evitarea produselor vândute de persoane fizice neînregistrate și raportarea anunțurilor suspecte către ANSVSA.

Recomandări pentru cumpărăturile online de alimente

Instituția detaliază elementele pe care consumatorii trebuie să le verifice atunci când comandă online:

Înainte de a plasa comanda:

datele de identificare ale comerciantului;

ingredientele și cantitatea produsului;

modul de transport, în special la produsele perisabile;

informațiile despre alergeni;

termenii de livrare și returnare.

La primirea coletului:

integritatea ambalajului;

dacă produsele livrate corespund comenzii;

temperatura alimentelor perisabile;

lizibilitatea etichetelor și termenul de valabilitate;

existența bonului fiscal, necesar în cazul unei reclamații.

Reguli stricte pentru carne de porc și produse derivate

În contextul sezonului rece, ANSVSA pune accent și pe comerțul cu carne de porc – un domeniu în care legislația națională și europeană impun norme stricte, atât pentru controlul Trichinella, cât și pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA).

Instituția precizează că:

„

Prin urmare, este interzis comerțul – inclusiv comerțul online – cu carne de porc și produse din carne de porc provenite din sacrificarea porcinelor crescute în exploatații cu status neconform în relație cu pesta porcină africană (…) Este permis comerțul, inclusiv cel on-line, cu carne de porc și produse din carne de porc rezultate din sacrificarea în abatoare a porcinelor crescute în exploatații cu status conform (…) dar numai din unități autorizate/înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu respectarea condițiilor de igienă privind comercializarea și transportul, inclusiv asigurarea lanțului frigorific”.

Avertisment și pentru comerțul online cu animale vii

ANSVSA mai atenționează că achizițiile de animale sau păsări din anunțuri online postate de persoane neautorizate pot contribui la răspândirea unor boli cu impact major asupra zootehniei naționale, precum PPA sau gripa aviară. Recomandarea instituției este ca achizițiile să fie făcute exclusiv din exploatații autorizate.