Președintele Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Nicolae Bociu, a spus că instituția se va asigura că toate regulile europene de siguranță alimentară sunt respectate, mai ales după ce a început aplicarea temporară a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur. El a menționat că niciun ingredient care nu respectă aceste reguli nu va fi folosit în alimentele produse în România și că sistemul de control va fi adaptat ca să poată identifica orice risc.

Bociu a participat și la evenimentul care a marcat 35 de ani de activitate ai ROMPAN, prima asociație din România după 1989 care sprijină industria de morărit și panificație. El a subliniat că standardele europene nu sunt negociabile și că laboratoarele ANSVSA vor fi pregătite special pentru a depista substanțele din produsele sud-americane.

„Standardele nu sunt negociabile. În contextul aplicării provizorii a acordului UE-Mercosur (din 27 februarie 2026), ANSVSA garantează că niciun ingredient care nu respectă normele europene nu va ajunge în producţia românească. Laboratoarele noastre vor fi calibrate special pentru a detecta substanţe specifice produselor sud-americane”, a punctat Bociu.

Alexandru Nicolae Bociu a spus că România are cea mai mare rețea de laboratoare din UE, cu 42 de laboratoare și 122 de metode de analiză acreditate, care stau la baza certificatelor sanitar-veterinare ce permit exportul produselor românești pe piețele internaționale. El a menționat că România nu este doar „grânarul Europei”, ci și „brutăria ei premium”. ANSVSA sprijină exportul de produse procesate de calitate, de la cozonac tradițional la produse de patiserie congelate, către piețe din Asia și statele arabe.

Oficialul a explicat că relația dintre ANSVSA și ROMPAN s-a construit prin muncă concretă: ghiduri de bune practici, adaptarea legislației și dialog constant între instituții, toate pentru siguranța consumatorilor. Bociu a transmis că împreună transformă „produsul românesc” dintr-o alegere sentimentală într-o alegere de primă opțiune pe piețele globale.