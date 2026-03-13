Consilierul pentru securitate națională al președintelui Nicuşor Dan, Marius Lazurca, a spus că, din experiența lui profesională, nu a observat ca în așa-numitul „deep state” din România să existe persoane aflate în funcții importante care să fie loiale puterii de la Kremlin. El a explicat că îi este greu să găsească dovezi pentru ideea că, în structurile ascunse ale statului român, ar exista un sistem sau o rețea care să creeze loialitate față de Federația Rusă.

Într-o discuție cu Lucian Mîndruță, Lazurca a fost întrebat unde se află România în raport cu Rusia, având în vedere că unii politicieni, inclusiv unii din structurile importante ale puterii de la București, exprimă uneori idei care par favorabile Rusiei.

El a răspuns că, dacă se gândește la toată experiența lui profesională, nu găsește argumente care să arate că în interiorul statului român ar exista o „mașinărie” ascunsă care să lege în mod secret și puternic România de Federația Rusă sau care să creeze loialitate față de aceasta.

„Mi-e greu să găsesc argumente care să sprijine ipoteza că în adâncimile obscure, oculte ale statului român există o instalaţie care produce loialitate faţă de Federaţia Rusă. Dacă aşez în balanţă toată experienţa mea profesională, mi-e greu să găsesc argumente care să sprijine această ipoteză şi anume că, în adâncimile, în măruntaiele obscure, oculte ale statului român, există o instalaţie care produce loialitate faţă de Federaţia Rusă, o maşinărie infernală care asociază ocult şi deopotrivă strâns România la Federaţia Rusă”, a afirmat Lazurca.

Marius Lazurca a spus că în România există totuși persoane care simpatizează cu ideile promovate de puterea de la Moscova. El a explicat însă că, în general, românii au în interiorul lor o neîncredere puternică față de Rusia, iar acest lucru face foarte greu sau chiar aproape imposibil să apară în stat o rețea ascunsă care să lucreze în favoarea Rusiei.

El nu vede situația chiar atât de gravă. A precizat că nu susține că opinia lui este perfect corectă sau completă, dar preferă să rămână prudent. El a explicat că această părere se bazează pe faptul că, atunci când sunt întrebați direct, românii se declară în continuare în majoritate pro-europeni și pro-americani.

Potrivit lui, acest lucru este confirmat și de sondajele sociologice. Totuși, pe acest fond apar uneori partide politice care par să contrazică preferința clară a românilor. De aceea, Lazurca consideră că explicația pentru această situație este probabil mai complexă.