Președintele Autorității Electorale Permanente a explicat că verificările privind finanțarea campaniei electorale a lui Nicușor Dan au avut loc în 2025, când instituția a analizat documentele depuse pentru rambursarea cheltuielilor din campania electorală.

”Am văzut acum două săptămâni foarte multă lume inflamată pe subiectul Nicuşor Dan. În anul 2025, în luna aprilie, Autoritatea Electorală Permanentă a constatat mai multe nereguli în documentaţia adusă spre rambursare de candidatul la Primărie Nicuşor Dan. Şi atunci a aplicat sancţiunea, a decis să nu ramburseze anumite sume, iar Departamentul de Control a considerat că anumite fapte ar putea să îmbrace conotaţie penală, motiv pentru care dosarul de la Departamentul de Control a fost transmis Parchetului General”, a declarat Adrian Țuțuianu.

Șeful AEP a precizat că instituția a primit numeroase solicitări din partea opiniei publice pentru a dezvălui identitatea persoanelor care au finanțat campania electorală a actualului președinte.

”Avem foarte multe solicitări să spunem identitatea donatorilor la campania domnului Nicuşor Dan şi am făcut publice toate datele atât ne permite legea. Legea ar trebui să prevadă transparenţă totală, dar asta înseamnă că trebuie să o modificăm, legea 334 cu finanţarea”, a afirmat Adrian Țuțuianu.

Potrivit acestuia, legislația actuală nu permite publicarea tuturor informațiilor legate de finanțarea campaniilor electorale.

În declarațiile sale, președintele AEP a vorbit și despre mecanismul donațiilor online, care în anumite situații ar putea fi folosit pentru a evita obligațiile legale privind autentificarea actelor.

”AEP înţelege foarte bine cum funcţionează sistemul acesta de donaţii pe diverse platforme digitale.Problema de fond este alta. Legea te obligă atunci când faci o donaţie să faci un act autentic când depăşeşte valoarea prevăzută de lege. Asta e problema de fond. Ştiţi ce se întâmplă pe platformele online? Cineva care vrea să facă o donaţie şi să nu meargă la notar dă astăzi 200 de lei, mâine mai dă 500, adică splitează suma. AEP a considerat că asemenea mod de lucru alterează dispoziţiile Codului Civil. Este o formă mascată de ocolire a dispoziţiilor legale şi le-a sancţionat ca atare”, a explicat Adrian Țuțuianu.

Potrivit președintelui AEP, instituția nu a primit până în prezent nicio acțiune în instanță din partea lui Nicușor Dan, deși acesta a anunțat că va contesta raportul de control.

”Domnul Nicuşor Dan este preşedinte în funcţie. Ştiţi foarte bine că se suspendă orice discuţie despre cercetarea penală. În schimb, mergem mai departe cu litigiile care sunt de natură civilă. Domnul Nicuşor Dan a înregistrat în luna decembrie 2025 o plângere prealabilă privind raportul de control şi decizia AEP. Am analizat acea plângere. A fost respinsă. Ştiţi din spaţiul public că domnul Nicuşor Dan a spus că nu împărtăşeşte punctul de vedere al AEP şi că va merge la instanţă. Instanţa competentă este Curtea de Apel Bucureşti. Nu avem astăzi nicio cerere de chemare în judecată. Probabil că nu a fost încă înregistrată şi a fost doar depusă. Habar nu am când primesc o citaţie, evident că o să vă pun la curent”, a declarat Țuțuianu.

La rândul său, Nicușor Dan a reacționat recent la reapariția informațiilor privind sesizarea penală formulată de AEP în legătură cu campania sa electorală.

”Referitor la informaţia privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o ştire nouă, ci preluarea unei ştiri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcţionarea instituţiilor, care caută virgule lipsă în documente şi se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună. AEP nu a înţeles nici în 2025 donaţiile online, deşi şi în campaniile din 2016 şi 2020 mi-a aplicat aceleaşi amenzi, anulate ulterior de instanţă, şi a făcut aceleaşi plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanţarea campaniei lui Călin Georgescu.”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.