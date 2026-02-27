Subvenții de peste 15,4 milioane de lei virate partidelor politice de către AEP în februarie 2026
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat valoarea subvențiilor acordate de la bugetul de stat și virate în conturile partidelor politice în luna februarie 2026. Suma totală distribuită formațiunilor politice se ridică la 15.405.550 de lei, potrivit datelor oficiale.
Cea mai mare alocare a revenit Partidul Social Democrat, care a primit 5.111.433 de lei, transferați în 9 februarie 2026. Pe locul al doilea se află Alianța pentru Unirea Românilor, cu 3.022.471 de lei, urmat de Partidul Național Liberal, care a încasat 2.782.840 de lei.
Uniunea Salvați România a beneficiat de 1.975.237 de lei, iar SOS România a primit 1.313.902 lei. De asemenea, Partidul Oamenilor Tineri a încasat 1.058.682 de lei.
Sume mai reduse au fost alocate către Partidul Mișcarea Populară – 72.316 lei și Partidul Forța Dreptei – 68.669 lei. În majoritatea cazurilor, transferurile au fost efectuate în 9 februarie 2026, cu excepția Forța Dreptei, pentru care viramentul a fost realizat în 26 februarie.
Potrivit AEP, subvențiile sunt acordate conform legislației privind finanțarea activității partidelor politice, din bugetul de stat.
AEP a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale prezidențiale a lui Nicușor Dan
Reamintim că astăzi a reizbucnit o altă controversă legată de AEP, respectiv finanțarea campaniei electorale prezidențiale din 2025.
Un răspuns transmis de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) la finalul lunii februarie, care conține o informație deja apărută în spațiul public, arată că instituția a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan.
Sesizarea a fost depusă în cursul anului 2025 și a fost semnată de fostul președinte al AEP, Zsombor Vajda. În februarie 2026, AEP a răspuns solicitărilor unor persoane care, la rândul lor, au publicat acest răspuns pe paginile lor de rețelele de socializare.
Din acest răspuns reies informații cunoscute încă de anul trecut, referitor la controlul pe care Autoritatea Electorală Permanentă l-a făcut asupra finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan.
„Ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, potrivit răspunsului trimis de AEP în 2026.
Nicușor Dan a venit și el astăzi cu un mesaj, după ce presa a relatat despre sesizarea depusă de AEP la Parchetul General.
„Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o știre nouă, ci preluarea unei știri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor, care caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună.
AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.
ANI a făcut un raport în 2022 în care m-a declarat incompatibil și în conflict de interese, anulat de instanță, și a făcut o plângere penală cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu-mi aduc aminte să fi găsit în ultimii ani vreun funcționar public sau vreun politician care să nu își poată justifica averea, deși e suficient să te uiți la mașinile din parcările marilor primării.
Nu mai vorbesc de ISC, care nu vede construcțiile ilegale nici când i le sesizezi, dar hărțuiește exact primăriile și funcționarii care respectă legea.
Boala este lungă, complicitățile sunt mari și sudate în timp, de aceea este nevoie de mult efort și de timp pentru a reforma instituțiile”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.