Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat valoarea subvențiilor acordate de la bugetul de stat și virate în conturile partidelor politice în luna februarie 2026. Suma totală distribuită formațiunilor politice se ridică la 15.405.550 de lei, potrivit datelor oficiale.

Cea mai mare alocare a revenit Partidul Social Democrat, care a primit 5.111.433 de lei, transferați în 9 februarie 2026. Pe locul al doilea se află Alianța pentru Unirea Românilor, cu 3.022.471 de lei, urmat de Partidul Național Liberal, care a încasat 2.782.840 de lei.

Uniunea Salvați România a beneficiat de 1.975.237 de lei, iar SOS România a primit 1.313.902 lei. De asemenea, Partidul Oamenilor Tineri a încasat 1.058.682 de lei.

Sume mai reduse au fost alocate către Partidul Mișcarea Populară – 72.316 lei și Partidul Forța Dreptei – 68.669 lei. În majoritatea cazurilor, transferurile au fost efectuate în 9 februarie 2026, cu excepția Forța Dreptei, pentru care viramentul a fost realizat în 26 februarie.

Potrivit AEP, subvențiile sunt acordate conform legislației privind finanțarea activității partidelor politice, din bugetul de stat.

Reamintim că astăzi a reizbucnit o altă controversă legată de AEP, respectiv finanțarea campaniei electorale prezidențiale din 2025.

Un răspuns transmis de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) la finalul lunii februarie, care conține o informație deja apărută în spațiul public, arată că instituția a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan.

Sesizarea a fost depusă în cursul anului 2025 și a fost semnată de fostul președinte al AEP, Zsombor Vajda. În februarie 2026, AEP a răspuns solicitărilor unor persoane care, la rândul lor, au publicat acest răspuns pe paginile lor de rețelele de socializare.

Din acest răspuns reies informații cunoscute încă de anul trecut, referitor la controlul pe care Autoritatea Electorală Permanentă l-a făcut asupra finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan.

„Ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, potrivit răspunsului trimis de AEP în 2026.

Nicușor Dan a venit și el astăzi cu un mesaj, după ce presa a relatat despre sesizarea depusă de AEP la Parchetul General.