Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat joi la Constanța că bugetul național trebuie să fie aprobat în Parlament fie cu propunerile PSD, fie nu va fi votat deloc. El a subliniat că bugetul nu este doar un tabel de venituri și cheltuieli, ci reprezintă oglinda unei viziuni politice.

Iar într-o coaliție aceasta trebuie să includă și perspectivele de stânga, reprezentate de Partidul Social-Democrat, spune Sorin Grindeanu.

Șeful PSD a insistat că, pentru ca Partidul Social Democrat să fie partener într-o coaliție, viziunile partidului trebuie integrate în buget, astfel încât acesta să reflecte întreaga coaliție și nu doar zona de dreapta.

„Vreau să fie foarte clar. Bugetul nu e neapărat un simplu tabel, ne uităm, venituri, cheltuieli şi lucrurile pe care le ştiţi cu toţii. Bugetul e oglinda unei viziuni politice. Această viziune politică într-o coaliţie nu poate să fie doar de o parte, doar de pe zona de dreapta. Dacă vrei şi îţi doreşti să ai parteneri PSD-ul, trebuie să ai în acest buget şi viziunile de stânga, reprezentate de Partidul Social-Democrat. Şi ca să fiu şi mai clar, va exista buget votat în Parlament, ori cu propunerile venite dinspre PSD, ori acel buget nu va fi votat”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a explicat că dacă ultimii șase–șapte ani sunt luate în calcul, PSD a avut doar doi ani prim-ministru, iar restul perioadei a fost sub guvernarea liberală. El a menționat că, de multe ori, propunerile PSD de relansare economică nu sunt luate în seamă imediat și că avertismentele lor privind riscul de recesiune au fost ignorate timp de luni de zile.

Grindeanu a adăugat că sugestiile PSD privind schimbări în ministere sau protecția fermierilor în acorduri internaționale nu sunt considerate, deși ele vizează evitarea unor vulnerabilități economice sau sociale.

În opinia sa, aceste ignorări și întârzieri în luarea în considerare a recomandărilor PSD vor avea un impact asupra deciziilor viitoare legate de buget.

„În coaliţie, de asemenea, auzim treaba asta, cum doar noi suntem de vină, când venim cu propuneri de relansare economică, şi vă rog să verificaţi, am venit în septembrie cu aceste propuneri, în septembrie le-am prezentat la partid şi public, nu sunt luate în seamă decât după vreo şapte luni, deşi am spus de atunci că dacă nu facem aceste măsuri de relansare, vom intra în recesiune şi lucrurile, din punct de vedere economic, vor sta prost. De-abia după şapte luni au fost luate în considerare. Când venim să spunem, dom’le, schimbaţi-o pe doamna ministru de la Mediu, că a lăsat o sută şi ceva de mii de oameni fără apă, de Crăciun, nu e luat în considerare acest punct de vedere al nostru. Domnilor, n-o propuneţi pe doamna vicepremier, care a făcut o muncă extraordinară pe componentă socială, doamna Oana Gheorghiu, că are şi anumite puncte de vedere care s-ar putea să ne vulnerabilizeze legate de relaţia cu administraţia Trump. Nu este luat în considerare punctul nostru de vedere. Când spunem, ia mai gândiţi-vă de două ori dacă votăm sau nu şi ne dăm acordul pe Mercosur şi iese ministrul agriculturii şi spune, domnilor, ca să ne dăm acordul pe Mercosur ar trebui să mai venim cu nişte plase de siguranţă pentru ca fermierii români să nu piardă în urma acestui acord, nu e băgat în seamă şi atunci (…) toate aceste lucruri care vor culmina cu bugetul, vor cântări în deciziile pe care le vom lua după acest buget”, a declarat Sorin Grindeanu joi, 26 februarie.

Sorin Grindeanu a mai explicat că, într-o coaliție formată din patru partide plus grupul minorităților, liderii răspund în fața tuturor membrilor, iar premierul trebuie să fie perceput ca lider al întregii coaliții, nu doar al unui partid.

El a precizat că în perioada recentă nu au simțit ca premierul să reprezinte întreaga coaliție, ci mai degrabă USR-ul, și a subliniat că România nu poate fi guvernată prin aroganță sau prin impresia că un premier aparține unui singur partid.

Grindeanu a subliniat că el și echipa sa reacționează ferm la astfel de situații și că a considerat necesar să facă clarificările după interviul anterior care a generat reacții din partea PNL și nu numai.

„Cei care mă cunosc pe mine şi cei care cunosc echipa mea ştiu că reacţionăm extrem de bine la ultimatumuri de acest tip. Cred că e necesar să fac anumite clarificări din perspectiva interviului pe care l-am dat ieri şi care probabil că a generat aceste reacţii din partea PNL şi nu doar din partea PNL. Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă şi prin a da impresia că un premier al unei coaliţii aparţine unui singur partid sau răspunde doar în faţa unui singur partid. Când ai o coaliţie de patru partide plus un grup al minorităţilor răspunzi în faţa tuturor. Domnul Bolojan nu este premierul doar al USR-ului. Nu, Bolojan e şi premierul PSD-ului şi al UDMR-ului, chiar şi al PNL-ului. E premierul coaliţiei acesteia şi de aceea fac aceste precizări, pentru a spune că în aceste luni noi nu l-am simţit ca fiind premierul unei coaliţii. A fost premierul mai degrabă a unei formaţiuni din această coaliţie şi aia nu e PNL-ul, e USR-ul”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Pe de altă parte, Grindeanu a reiterat importanța colaborării în coaliție și a clarificat că stabilitatea politică invocată nu ar fi existat dacă PSD nu ar fi ales să rămână parte a guvernării.

Social-democrații au ales responsabilitatea în locul opțiunii mai simple de a intra în opoziție și de a face lucrurile mai ușor din punct de vedere politic.