Sorin Grindeanu a spus că solicitările PSD nu reprezintă simple pretenții politice, ci măsuri necesare în actualul context economic. Prima condiție este adoptarea unui pachet de solidaritate, despre care afirmă că nu este un moft al partidului, ci o necesitate determinată de scăderea accentuată a puterii de cumpărare din ultimele luni.

Potrivit liderului social-democrat, dincolo de inflație, există o serie de factori care au afectat puternic categoriile vulnerabile. Este vorba despre pensionarii cu venituri mici, persoanele cu dizabilități și situațiile legate de contribuțiile CASS menționate anterior. În opinia PSD, statul trebuie să intervină prin măsuri compensatorii pentru aceste categorii. Pachetul de solidaritate propus de social-democrați este estimat la aproximativ 3 miliarde de lei, suma putând varia între trei și patru miliarde de lei, în funcție de calculele finale.

Grindeanu a explicat că România are un Produs Intern Brut de peste 2.000 de miliarde de lei, iar bugetul național se situează undeva la aproximativ 370 de miliarde de lei, aproape de pragul de 400 de miliarde. În acest context, el a subliniat că guvernarea trebuie să fie orientată către toți cetățenii, nu doar către cei bogați, ci și către cei care au fost afectați în mod direct de dificultățile economice din ultimele luni.

„Le-am spus public, le-au spus și colegii mei. În primul rând e pachetul de solidaritate. Aici nu vorbim de un moft al PSD-ului și nu vorbim ceva de care PSD-ul se ține așa cu dinții. În aceste luni, puterea de cumpărare a scăzut foarte mult în România. Dincolo de inflație, sunt lucruri care ne-au dus într-o zonă în care pentru categoriile vulnerabile, că vorbim de pensionari cu pensiile mici, că vorbim de persoanele cu dizabilități, că vorbim de CASS-urile de care aminteam mai devreme, aceste lucruri, statul, din perspectiva noastră, trebuie să vină cu măsuri compensatorii. Pachetul pe care l-au prezentat colegii mei, numit așa pachetul de solidaritate, este în jur de 3 miliarde de lei”, a declarat Grindeanu pentru G4 Media.

A doua direcție de interes major pentru PSD vizează modul în care se va închide, în această primăvară, discuția privind energia, în condițiile în care situația nu este încă pe deplin clarificată, inclusiv în ceea ce privește liberalizarea.

Cea de-a treia condiție importantă pentru votarea bugetului este legată de investiții. Sorin Grindeanu a precizat că acordă o atenție deosebită continuării marilor proiecte, menționând o discuție recentă la Ministerul Transporturilor și subliniind importanța investițiilor din domeniul transporturilor și al sănătății. Totodată, el a arătat că la fel de importante sunt și investițiile locale, care trebuie menținute și susținute în continuare.

„La care ne interesează foarte mult în această primăvară să vedem cum se va închide discuția pe energie, că știți, încă nu e clar, deși am văzut cu liberalizarea respectivă. Ne interesează foarte mult, și aici e o treabă la care eu țin foarte mult, cea legată de investiții, fie că vorbim de investițiile mari. Ieri am fost și am avut o discuție la Ministerul Transporturilor. Țin foarte mult la lucrurile de acolo, să continue, fie că vorbim de transporturi, de sănătate, sunt lucruri importante, dar de asemenea la fel de importante sunt și investițiile locale”, a mai spus Grindeanu.

În lipsa respectării acestor trei condiții, pachetul de solidaritate pentru categoriile vulnerabile, clarificarea situației din energie și garantarea continuării investițiilor mari și locale, PSD nu va susține bugetul pentru anul 2026.