Sorin Grindeanu a transmis că PSD nu va forța rămânerea la guvernare dacă partenerii săi doresc o altă majoritate parlamentară, sugerând că o astfel de construcție politică ar putea fi realizată doar printr-o apropiere de AUR.

Întrebat într-un interviu pentru G4Media cum ar putea arăta un executiv fără participarea PSD, liderul social-democrat a răspuns într-o notă ironică, făcând trimitere la discuțiile din spațiul public privind o posibilă colaborare între PNL și AUR.

„O majoritate fără PSD se poate cu AUR. Le urez succes. Am văzut pe domnul Peiu care vrea guvernare cu PNL-ul. Succes. PSD-ul trece în opoziție”, a spus liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a precizat că, din perspectiva sa, o apropiere între PSD și AUR nu este posibilă, indiferent de evoluțiile politice din perioada următoare.

„Din punctul meu de vedere, nu. Și în această formă, chiar pe termen mediu, nu vorbesc de termen scurt, PSD-ul nu poate să facă alianțe cu AUR-ul. Sunt diverse lucruri care ne despart”, a mai declarat Grindeanu.

Liderul PSD a invocat diferențele doctrinare și orientarea externă a partidului, subliniind că direcția social-democrată trebuie consolidată pe un fundament european clar.

„Fundamental, eu cred că, și am spus public acest lucru, PSD-ul trebuie să redevină un partid social-democrat modern”, a afirmat el.

În același context, Sorin Grindeanu a reiterat poziționarea pro-europeană a formațiunii.

„Eu sunt un european convins. Nu cred că alte soluții pot să fie viabile în acest moment pentru România”, a spus el.

Totodată, Sorin Grindeanu a indicat că acordul de guvernare poate fi redeschis pentru discuții, în cazul în care obiectivele asumate nu sunt îndeplinite sau rezultatele nu se ridică la nivelul așteptărilor stabilite.

„ În vara anului trecut, aproape 5000 de colegi, toate comitetele politice județene, care înseamnă toți primarii, consilieri județeni și așa mai departe, au votat și într-o proporție destul de mare, într-un procent mare, au spus da, mergem în această formă în această coaliție. De data aceasta aș face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ile Bologan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL. Prefer să mă duc și să spun corect românilor că ceea ce am crezut noi în iunie anul trecut când am dat acest vot, ne-am înșelat. Și fair, direct, transparent spunem că acest protocol nu mai poate să meargă înainte, decât să funcționez într-un parteneriat din acesta care scârțâie. Și scârțâie rău. Și atunci eu cred că lucrurile trebuie să fie discutate transparent. Și-am spus că odată cu bugetul, cu toate lucrurile pe care le vom vedea în buget, vom face discuții, prima oară de informare a colegilor de partid, ca lumea să iau decizie în cunoștință de cauză. Eu nu pot să mă duc să conduc și n-am de gând să fac acest lucru, să conduc PSD-ul doar după cum vreau eu, din moment ce eu și câțiva colegi din conducere, din moment ce am luat decizia, mii de oameni, cei care conduc PSD-ul, să spunem într-o formă lărgită de a intra la guvernare, în același mod, decidem după buget, dacă rămânem sau nu și cum rămânem”, a transmis Grindeanu.

Sorin Grindeanu a admis că o parte dintre votanții tradiționali ai PSD s-au orientat în ultimii ani către AUR, însă a exclus varianta unei alianțe politice ca soluție pentru recuperarea acestora.

Liderul social-democrat a explicat că partidul trebuie să își recâștige electoratul prin prezentarea unor soluții concrete și prin delimitare clară față de discursul adversarilor politici.

„Parte din electoratul sau din votanții pe care PSD-ul i-a avut tradițional trebuie să-i recâștigăm. Parte dintre ei s-au dus către AUR. Nu facem aceste lucruri decât arătând de pe poziții diferite cine-i mai bun”, a explicat liderul PSD.

În același registru, Sorin Grindeanu a criticat modul în care AUR comunică în spațiul public, considerând că formațiunea mizează mai degrabă pe impact mediatic decât pe soluții administrative.

„Eu spun de departe că noi venim cu soluții. AUR-ul vine de fiecare dată cu foarte mult zgomot și îl vedem pe TikTok”.

Întrebat dacă o eventuală schimbare a conducerii AUR ar putea modifica poziția PSD, liderul social-democrat a respins ideea oricărui dialog sau contact politic.

„Asta nu văd și nici nu mă ocup eu de schimbările liderilor AUR. N-am relații, n-am discutat, n-am niciun fel de contacte cu cei de la AUR și nici nu mă interesează”.

Reacțiile liberalilor au venit rapid, după declarațiile făcute de Sorin Grindeanu privind extinderea consultărilor interne din PSD referitoare la rămânerea în actuala formulă de coaliție sau la o variantă restrânsă, fără USR și fără premierul Ilie Bolojan.

Într-un comunicat oficial, PNL a transmis că afirmațiile liderului social-democrat alimentează percepția de instabilitate politică și pot afecta credibilitatea României în plan extern.

„PNL a luat act de declaraţiile lui Sorin Grindeanu făcute în cadrul interviului de la G4media, declaraţii care contribuie la crearea senzaţiei de instabilitate şi afectează credibilitatea României. Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii şi care să ofere şansa unei relansări economice. Trebuie să menţinem disciplina fiscală şi să nu anulăm sacrificiul făcut de români pentru obţinerea reducerii deficitului bugetar. Este un moment extrem de important pentru români şi pentru ţară, pentru că doar un buget realizat într-un mod corect poate garanta relansarea de care avem nevoie”, transmite PNL, într-un comunicat oficial.

Liberalii au adăugat că stabilitatea politică depinde de respectarea angajamentelor asumate în cadrul Coaliției și de implementarea reformelor convenite.

„Stabilitatea României şi redresarea ţării depind de implementarea onestă a reformelor, de urmărirea cu bună credinţă a obiectivelor asumate în protocolul Coaliţiei şi de o cooperare loială a tuturor actorilor politici implicaţi”.

Totodată, PNL i-a solicitat explicit liderului PSD să își clarifice poziția politică în raport cu guvernarea.

„Nu ne permitem acţiuni duplicitare, sabotaje în cadrul Coaliţiei sau schimbări ale înţelegerilor politice la jumătatea drumului. Din aceste motive, PNL îi cere preşedintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie. PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau îşi doreşte să blocheze acţiunile de reformă”, transmite PNL.

Liberalii au mai precizat că vor continua elaborarea propunerii de buget și că așteaptă o poziție fermă din partea PSD.

„PNL va lucra la propunerea pentru realizarea bugetului şi aşteaptă de la PSD ca, până la următorul moment al discutării acestuia, să îşi clarifice de urgenţă poziţia”.

În același comunicat, partidul a reiterat susținerea pentru actualul premier.

„PNL doreşte ca această Coaliţie să aibă o bună guvernare, să îşi îndeplinească obiectivele asumate, atât asumate prin Acordul politic, cât şi prin programul pe baza căruia a fost învestit. PNL nu va ceda niciunui şantaj politic. Premierul Ilie Bolojan are susţinerea PNL şi schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliţiei semnat anul trecut, în litera şi în spiritul lui”, subliniază PNL.

„În cazul în care PSD doreşte schimbarea acestui Acord, trebuie să se gândească că PNL îşi rezervă dreptul să acţioneze în consecinţă, plecând de la principiu ”un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri şi dispariţia oricărei garanţii că un nou acord va fi respectat””.

În paralel, liderul PSD a anunțat că va extinde consultarea internă începută în decembrie privind rămânerea la guvernare, introducând noi întrebări legate de menținerea USR în Coaliție și de persoana premierului.

„Protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu, adăugând că în prezent coaliţia ”scârţâie rău”.

Și alți lideri liberali au criticat poziția președintelui PSD. Ciprian Dobre, lider PNL Mureș, a scris pe Facebook că:

„PSD atacă pentru că știe că premierul Bolojan are rezultate”.

La rândul său, președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a susținut că:

„Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați, nu România”.

Într-o postare ulterioară, acesta a detaliat acuzațiile la adresa PSD.