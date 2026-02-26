PSD a cerut în mod explicit retragerea urgentă a lui Salvador Caragea din funcția de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, unitate strategică din industria de apărare, invocând contradicții între discursul public al USR și deciziile de numire în funcții.

„PSD solicită Uniunii Salvador România să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu. Este incalificabil ca un partid care şi-a construit platforma politică pe condamnarea pensiilor speciale, a sinecuriştilor şi a traseiştilor politici, să promoveze la conducerea unei companii strategice din domeniul Apărării un traseist pensionar special, a cărui singură „competenţă” pentru poziţia respectivă este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruţă”, se arată în comunicatul oficial al PSD.

Social-democrații susțin că decizia este cu atât mai problematică cu cât Uzina Mecanică Sadu produce muniție NATO și are un rol strategic în contextul securității regionale. În evaluarea transmisă public, partidul consideră că numirea reflectă o abordare defectuoasă la nivelul ministerelor implicate.

„Dincolo de demagogia şi limbajul dublu al liderilor Uniunii Salvador România, numirea unui fost şef de centru chinologic la conducerea unei companii producătoare de muniţie NATO, cu rol strategic în apărarea României şi a Flancului Estic, reflectă o abordare iresponsabilă din partea miniştrilor USR de la Apărare şi Economie”.

Totodată, PSD avertizează asupra implicațiilor pe care astfel de decizii le pot avea asupra securității naționale.

„În ultimă instanţă, astfel de derapaje grave ajung să constituie o vulnerabilitate la adresa securităţii naţionale”, subliniază PSD.

Formațiunea mai afirmă că situația actuală nu este singulară și oferă o serie de exemple considerate controversate.

„Printre numirile scandaloase care ilustrează dubla măsură şi ipocrizia miniştrilor şi liderilor USR amintim: cofetarul numit în funcţia de prefect al Capitalei; managera de păcănele numită în funcţia prefect al judeţului Botoşani, vânzătorul de jucării sexuale ajuns în consiliul de administraţie al unei companii din subordinea ministrului Miruţă, fosta secretară a primarului USR din Bacău, pusă în funcţia de prefect al judeţului, jucătorul profesionist de poker şi fostul coleg de clasă al ministrului Miruţă, numit secretar de stat la Ministerul Economiei, cCumnata fostului preşedinte USR Cătălin Drulă, numită secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, se precizează în comunicatul PSD.

În același context, PSD anunță că se va opune și propunerii formulate de USR pentru funcția de Avocat al Poporului.

„În acest context, PSD precizează că va vota împotriva pensionarei speciale propusă de Uniunea Salvador România pentru funcţia de Avocat al Poporului”, mai anunţă formaţiunea.

PSD își exprimă nemulțumirea nu doar față de numirile punctuale, ci și față de modul în care funcționează actuala Coaliție de guvernare. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a declarat pentru G4Media că relația dintre parteneri este tensionată și că acordul politic ar putea fi reevaluat.

Întrebat ce a determinat deteriorarea relațiilor în mai puțin de un an, liderul social-democrat a răspuns tranșant.

„Cred că tot s-a greșit în această perioadă, chiar cu începutul”, a declarat Sorin Grindeanu pentru sursa citată.

Acesta a explicat că, în opinia sa, prioritățile guvernării au fost deturnate de conflicte interne, în loc să fie orientate către reforme și implementarea PNRR.

„În loc să încercăm să ne ocupăm mult de ce înseamnă guvernare, de ce înseamnă PNRR, de ce înseamnă, până la urmă, o consolidare a relațiilor în interiorul acestei coaliții, nu ușoare, lucrurile au mers în altă direcție”, a spus el la G4Media.

Grindeanu a recunoscut că PSD se află într-o formulă politică dominată de partide de dreapta și că acest lucru generează tensiuni suplimentare.

„PSD e într-o coaliție de partide de dreapta, până la urmă”, a afirmat el. „Poate a apărut în această perioadă și această imagine în care pare că suntem singuri pe diverse propuneri, diverse măsuri pe care le cerem în cadrul coaliției, fiind totuși singurul partid de stânga”, a explicat Grindeanu.

Referindu-se la funcționarea alianței, Grindeanu a indicat lipsa dialogului din primele luni de mandat.

„Lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze în cadrul coaliției. (…) Au fost lunile de început în care, să știți că a lipsit dialogul”, spune liderul PSD.

În ceea ce privește viitorul colaborării politice, liderul PSD a arătat că votul pe buget va reprezenta un moment decisiv.

„Trebuie să văd bugetul. Și contează foarte mult ca propunerile PSD pe care le-am făcut și pe care le vrem a fi prinse, fie că vorbim de alocări bugetare, fie că vorbim de măsuri fiscale care trebuie să fie îndreptate”, a declarat președintele PSD.

Întrebat dacă poziția sa poate fi interpretată drept un ultimatum politic, acesta a respins categoric această idee.