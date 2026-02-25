În cadrul interviului, Sorin Grindeanu a precizat că poziția partidului ar putea fi reconsiderată în anumite condiții. PSD nu o va vota pe Roxana Rizoiu, însă ar putea susține candidatura dacă aceasta renunță la pensia specială, a transmis liderul formațiunii.

Întrebat dacă același criteriu este aplicat și în cazul persoanelor promovate de PSD, Grindeanu a făcut referire la standardele asumate de USR, afirmând inițial că este vorba despre ”stindardul” acestui partid, după care a adăugat că întrebarea jurnaliștilor i-ar fi oferit „o idee”.

,,Da, o să pun o condiție să nu aibă pensie specială. Vorbesc serios. PSD-ul nu o votează dacă are pensie specială. Și eu, din câte știu, asta e propunerea. Le-aș recomanda să o schimbe sau să renunțe doamna la pensia specială.”

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD se așteaptă ca USR să aplice în cazul propriilor propuneri aceleași principii pe care le-a susținut constant în spațiul public în ceea ce privește pensiile speciale. Liderul social-democrat a sugerat că tema eliminării acestor beneficii a reprezentat un element central al discursului USR, motiv pentru care partidul ar trebui să manifeste consecvență.

Președintele PSD a adăugat că situația Roxanei Rizoiu nu ar fi singulară, făcând trimitere la informații recente apărute în presă despre persoane beneficiare de pensii speciale susținute de reprezentanți ai USR. În opinia sa, astfel de exemple ridică semne de întrebare privind coerența pozițiilor publice ale formațiunii.

Grindeanu a mai precizat că PSD nu și-a construit discursul politic în jurul subiectului pensiilor speciale, spre deosebire de USR, despre care a spus că a transformat această temă într-un „stindard” politic.

,,Haideți să vă spun. Mă aștept de la cei care au strigat non-stop cu pensiile speciale și au făcut una din politicile publice de frunte să aplice și când e vorba de ei. Și mă refer la USR. Cred că nu-i singurul exemplu. Am citit ieri la voi despre un domn cu pensii speciale care e propus de către un ministru USR. Adică mă aștept să iasă unii din ipocrizie. PSD nu și-a făcut un stindard din aceste politici publice. Dar domnii ăștia și-au făcut.”

Roxana Rizoiu, expertă în domeniul drepturilor omului, a fost propusă de USR pentru conducerea instituției Avocatul Poporului. Numele său apare și în declarația de avere a președintelui Nicușor Dan, unde figurează un împrumut în valoare de 120.000 de lei, acordat pentru campania electorală din acest an.

După absolvirea Facultății de Drept a Universității din București, în 1997, Roxana Rizoiu a intrat prin concurs la Ministerul Justiției. A activat în cadrul Direcției Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și a deținut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în perioadele 2000–2002 și 2004–2005.

În această calitate, a coordonat apărarea statului român în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a participat la audieri publice.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin cu aproximativ două săptămâni înainte de votul programat în Parlament pentru numirea unui nou Avocat al Poporului. Mandatul actualului titular, Renate Weber, a expirat în 2024.

Reprezentanții USR au confirmat pentru G4Media că Roxana Rizoiu beneficiază de pensie specială, în calitate de fost magistrat asimilat.

Tema pensiilor speciale rămâne una sensibilă în spațiul politic, fiind frecvent invocată în disputele dintre partide, inclusiv în contextul numirilor în funcții publice importante.