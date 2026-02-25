Kelemen Hunor a precizat că forma finală a bugetului ar putea fi adoptată în cursul săptămânii viitoare, după dezbaterile din Parlament, iar una dintre temele discutate rămâne sprijinul pentru persoanele vulnerabile. În acest context, liderul UDMR a explicat că există o propunere concretă privind acordarea unei plăți unice pentru pensionarii cu venituri reduse.

Ajutoarele destinate pensionarilor cu pensii sub 3.000 de lei fac parte din așa-numitul „pachet anti-sărăcie”, promovat de PSD, măsură care beneficiază și de susținerea UDMR. Kelemen Hunor a arătat că ideea unei plăți de tip „one-off” a mai fost aplicată și anterior, iar statul ar putea repeta această măsură și în 2026.

Referindu-se la această propunere, Kelemen Hunor a detaliat contextul în care a fost avansată ideea sprijinului financiar și a menționat precedentul din anii anteriori.

„Știu de un singur proiect sau, mă rog, de o singură propunere pe care am făcut-o și eu. A făcut și Grindeanu o plată on-off pentru pensionari în 2026, până la 3.000 lei sau cei care sunt sub 3.000 lei. O plată on-off,așa cum a fost și în 2025. Când se face, în prima jumătate a anului, a doua jumătate a anului, nu știu. Nu este o sumă extraordinar de mare, dar această plată trebuie făcută. Fiindcă e vorba de exact acei oameni care sunt cei mai vulnerabili. Dacă dvs credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare, punct’”, spune Hunor, categoric.

Declarația liderului UDMR a fost formulată într-un ton ferm, acesta subliniind că suma de 1.000 de lei, acordată o singură dată pe an, nu reprezintă un efort bugetar imposibil pentru statul român. În opinia sa, discuția nu ar trebui să fie despre existența resurselor, ci despre voința de a direcționa fondurile către cei aflați în dificultate.

Kelemen Hunor a arătat că măsura sprijinului financiar pentru pensionarii cu venituri mici este una punctuală, menită să ofere un ajutor direct celor mai afectați de creșterea costurilor de trai. Potrivit acestuia, plata ar urma să fie acordată persoanelor cu pensii sub pragul de 3.000 de lei, fără a fi stabilit încă momentul exact al acordării în cursul anului.

Discuțiile privind bugetul includ atât alocările pentru investiții, cât și cheltuielile sociale, iar liderul UDMR a indicat că forma finală a documentului ar putea fi adoptată în scurt timp. În acest cadru, sprijinul pentru pensionarii vulnerabili este analizat ca parte a măsurilor de protecție socială.

Prin poziția exprimată, Kelemen Hunor transmite că UDMR susține continuarea acestui tip de ajutor financiar, considerând că o plată anuală de 1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri mici este sustenabilă din punct de vedere bugetar. Liderul formațiunii a insistat că suma nu este una „extraordinar de mare”, însă are un impact direct pentru persoanele aflate în situații dificile.