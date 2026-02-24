Taxele aplicate proprietarilor de locuințe vechi vor fi diminuate, după ce în spațiul public au apărut critici legate de nivelul impozitelor plătite pentru imobile construite cu zeci de ani în urmă. Kelemen Hunor a explicat la radio RFI că actualul sistem nu făcea diferența între clădirile noi și cele ridicate în urmă cu mai bine de jumătate de secol, ceea ce a generat nemulțumiri în rândul proprietarilor.

„În ceea ce privește clădirile, exista o nemulțumire mai ales pentru cei care locuiesc în imobile mai vechi de 50 de ani, deoarece impozitul era același ca pentru clădirile construite în ultimii ani. Pentru clădirile mai vechi de 50 de ani va fi acordat un discount de 15%, iar pentru cele de 100 de ani un discount de 25% din impozit. În cazul persoanelor cu dizabilități vor exista reduceri de taxe. Eu am venit cu propunerea, l-am convins în primul rând pe premierul Ilie Bolojan, pe Sorin Grindeanu și apoi întreaga coaliție”, a spus Kelemen Hunor pentru sursa amintită.

El a mai adăugat şi despre faptul că „vineri va fi adoptată o OUG prin care vor fi revizuite taxele pentru fiecare cetățean. Suprataxarea în cazul mașinilor trebuie rezolvată”.

Liderul UDMR a precizat că ordonanța de urgență urmează să fie adoptată la finalul săptămânii, act normativ care va include revizuirea sistemului de taxe aplicate cetățenilor. În același context, el a subliniat că problema suprataxării autovehiculelor trebuie corectată, fără a oferi însă detalii suplimentare despre forma finală a măsurii.

În paralel cu modificările fiscale, discuțiile din Coaliție vizează și construcția bugetului pentru anul 2026. Kelemen Hunor a anunțat că proiectul ar urma să ajungă în Parlament săptămâna viitoare, însă a admis că nu există încă un consens în privința ajutoarelor pentru categoriile vulnerabile și a fondurilor alocate investițiilor.

Tema investițiilor și a sprijinului pentru categoriile vulnerabile rămâne în centrul negocierilor politice, iar liderul UDMR a atras atenția asupra impactului economic al eventualelor blocaje. El a explicat că menținerea investițiilor este esențială pentru stabilitatea firmelor românești și pentru funcționarea economiei.

„Investițiile – acestea mențin și economia românească, și firmele românești, pentru că, dacă investițiile se opresc, firmele intră în faliment. Avem nevoie de cofinanțare pentru PNRR, unde sunt sume foarte mari. Și acolo este un efort uriaș și nu am reușit să închidem pachetul social. Acolo există o chestiune care trebuie discutată: cum procedăm cu pensionarii. Propunerea noastră era să existe o plată one-off pentru pensionari, să trecem în textul bugetului că aceasta va fi acordată pensionarilor cu pensii de până la 3.000 de lei”, a mai declarat Kelemen.

În ceea ce privește stabilitatea politică, liderul UDMR a lansat un avertisment legat de o eventuală renunțare la guvernarea în coaliție. El a susținut că, deși un astfel de executiv presupune compromisuri și un ritm mai lent al deciziilor, alternativa ar putea avea efecte negative pe termen lung.

„Da, un guvern de coaliție poate însemna încetinirea deciziilor, pentru că sunt ideologii diferite. Dar experiența de a guverna în coaliție există”.

Întrebat despre atacurile publice dintre liderii formațiunilor aflate la guvernare, inclusiv criticile social-democraților la adresa premierului Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a susținut că discuțiile interne au un alt ton decât cel din spațiul public.

„În Coaliție nu se discută în acești termeni, așa cum se face în fața opiniei publice”, susține Kelemen.

Acesta a adăugat că activitatea Guvernului este dominată de gestionarea situațiilor urgente, în detrimentul dezbaterilor strategice pe termen lung.

„Din păcate, noi stingem mai mult incendii decât să discutăm despre strategii mai mari”, a afirmat liderul UDMR.

Referindu-se la perspectiva politică de după 2028, Kelemen Hunor a transmis că își dorește menținerea formulei actuale de guvernare și a avertizat asupra riscurilor unui executiv format dintr-un singur partid.

„Când va guverna un singur partid, veți spune ce bine era când exista un guvern de coaliție”, crede acesta.

Liderul UDMR insistă că o astfel de schimbare ar fi privită ulterior ca o eroare: