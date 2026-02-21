Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că România ar trebui să își concentreze eforturile pe sprijinirea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, nu pe organizarea unui referendum pentru unire.

Liderul maghiar vede un astfel de referendum drept o abordare cu potențiale consecințe grave. Liderul Uniunii subliniază că viitorul comun al celor două state trebuie construit în interiorul Uniunii Europene, iar orice discuție despre unire ar presupune clarificări serioase privind forma de organizare politică a Republicii Moldova.

„Nu cred că Moldova renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României, de unde să vină iarăşi în Bucureşti să ceară voie unde să construiască un pod”, a afirmat Kelemen Hunor, invitat la Prima TV.

Invitat în emisiunea „Insider politic”, Kelemen Hunor a fost întrebat cum ar vota în cazul unui referendum pentru unirea României cu Republica Moldova. Acesta a evitat un răspuns tranșant, explicând că o astfel de întrebare nu poate primi un simplu da sau nu.

În opinia sa, prioritatea trebuie să fie integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, obiectiv pentru care România ar trebui să facă toate demersurile necesare pentru a grăbi procesul.

Hunor a arătat că este nevoie de o negociere separată pentru Republica Moldova, apreciind că actuala cuplare a parcursului european al Chișinăului cu cel al Ucrainei nu este în avantajul Moldovei. În viziunea sa, dacă cele două state merg în tandem în procesul de aderare, acest lucru poate dezavantaja Republica Moldova, motiv pentru care o desprindere a negocierilor ar fi benefică.

„E o întrebare la care nu pot să dai un răspuns, sau cel puţin eu nu vreau să vă dau un răspuns – DA sau NU – din următoarele motive: eu cred că viitorul comun este în interiorul Uniunii Europene şi trebuie să dăm tot ce se poate da din partea Românei pentru a grăbi integrarea Moldovei în Uniunea Europeană, inclusiv ruperea de Ucraina, fiindcă ei, dacă sunt în tandem, este în defavoarea Moldovei. E nevoie de o negociere separată pentru Republica Moldova. Din acest punct de vedere, cuplarea Republicii Moldovea de Ucraina nu este în favoarea Moldovei”, a afirmat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a susținut că integrarea în Uniunea Europeană este un obiectiv mai realist și mai rapid de atins decât unirea propriu-zisă. El a explicat că lucrurile sunt mai complicate decât par la prima vedere și că este mai util ca România să își concentreze energia pe sprijinirea Chișinăului pentru a avansa cât mai repede în parcursul european.

În acest context, a amintit că legăturile dintre România și Republica Moldova sunt deja vitale, în special în domeniul energetic, dar și în multe alte sectoare.

„Deci lucrurile sunt mai complicate. Nu aş vrea să merg acolo să spun da sau nu, doar spun un singur lucru: mai bine ne concentrăm cum reuşim să ajutăm pe cei din Republica Moldova să vină mult mai repede alături de noi, de România în Uniunea Europeană. Conexiunile, legăturile cu Republica Moldova în acest moment oricum sunt vitale energetic şi multe, multe alte chestiuni. Deci acolo ar trebui să ne uităm cum putem să-i ajutăm să meargă mai repede, fiind o ţară relativ mică, să meargă mai repede unirea”, spune liderul UDMR.

Kelemen Hunor a avertizat că un referendum pentru unire ar presupune renunțarea la acorduri existente, unele poate imperfecte, dar care stau la baza actualei ordini juridice și politice. În opinia sa, o astfel de decizie ar putea fi interpretată drept o politică revizionistă, cu consecințe relativ grave pe plan internațional.

El a subliniat că, deși înțelege atașamentul sentimental al multor români față de ideea unirii, soluția ar trebui căutată în interiorul Uniunii Europene, unde relațiile dintre state capătă treptat o altă dimensiune și o normalitate diferită.

În plus, liderul UDMR a atras atenția că, în eventualitatea unei uniri, ar trebui discutată forma statală de organizare. Potrivit acestuia, este greu de crezut că Republica Moldova ar accepta să renunțe la statalitate pentru a deveni doar două județe la periferia României, dependente de deciziile luate la București.

„Pe de altă parte, dacă tu vrei o unire, înseamnă că renunţi la acordurile – care poate că nu au fost bune. Asta înseamnă o politică revizionistă şi asta ar avea consecinţe relativ grave. Deci eu nu aş ajunge la referendum. Aş căuta mai degrabă – şi sentimental înţeleg majoritatea românească care doreşte unirea – în interiorul Uniunii Europene, unde lucrurile încet, încet capătă o altă dimensiune şi o normalitate. După care, dacă vrei unire, trebuie să discuţi şi despre forma statală cu care mergi mai departe, fiindcă nu cred că Moldova renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României, de unde să vină iarăşi în Bucureşti să ceară voie unde să construiască un pod”, a explicat Kelemen Hunor.

În același interviu, Kelemen Hunor a fost întrebat dacă o vede pe Maia Sandu implicându-se în politica românească după încheierea mandatului său prezidențial la Chișinău.

Liderul UDMR a spus că nu crede într-un astfel de scenariu, apreciind că nu este un model care să funcționeze în mod obișnuit și că nu consideră că actualul președinte al Republicii Moldova ar avea asemenea ambiții politice în România.