Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a demarat un amplu program de restructurare a sectorului public, reducând cu 26.800 numărul angajaților în primele șase luni ale mandatului.

La finalul anului 2025, totalul funcțiilor ocupate în administrația publică a scăzut la 1,279 milioane, comparativ cu 1,306 milioane în decembrie 2024.

Această măsură face parte din strategia Guvernului de optimizare a cheltuielilor publice, menținerea salariilor înghețate în 2025 și 2026 și reducerea sporurilor pentru condiții vătămătoare, fără a recurge la majorări de taxe.

Sectorul Educației a înregistrat cea mai semnificativă scădere, cu 17.400 de posturi desființate. Chiar și așa, Educația rămâne lider în topul angajatorilor publici, cu 366.763 angajați la sfârșitul anului. Reducerea majoră a fost influențată de eliminarea posturilor de profesori suplinitori.

În paralel, domeniul Sănătății a rămas pe locul doi în topul angajatorilor, cu 245.368 de angajați, confirmând importanța continuării investițiilor în personalul medical.

Administrația centrală a pierdut 22.910 posturi, ajungând la 814.331 funcții ocupate, în timp ce administrația locală a scăzut cu 3.890 de posturi, totalizând 464.464 angajați.

Alte instituții strategice au înregistrat, de asemenea, reduceri:

Poliția și Jandarmeria: -2.209 posturi

Ministerul Apărării Naționale: -1.174 posturi

Ministerul Finanțelor (inclusiv ANAF și Vama): -510 posturi

Aparatul bugetar depășise 1,3 milioane de angajați în 2024, apropiindu-se de nivelul record din 2008 de 1,398 milioane. Ajustările post-criză 2009–2010 au redus numărul angajaților la 1,266 milioane, iar minimul istoric a fost atins în 2014, cu aproximativ 1,18 milioane de persoane în sectorul public.

Topul angajatorilor publici la finalul anului 2025:

Educația – 366.763 posturi

Autoritățile executive locale – 279.058 posturi

Sănătatea – 245.368 posturi

Poliția și Jandarmeria – 124.671 posturi

Apărarea – 74.813 posturi

Finanțele – 23.804 posturi

Costul mediu lunar al unui angajat public este de 10.959 lei brut (aproximativ 6.411 lei net), în timp ce angajații din companiile de stat au un cost mediu de 9.590 lei brut (circa 5.610 lei net). Reducerea posturilor din sectorul public sub mandatul Guvernului Bolojan reprezintă un pas strategic către optimizarea cheltuielilor și eficientizarea administrației publice.

Măsurile vizează păstrarea stabilității financiare și prioritizarea resurselor către domenii-cheie, cum ar fi Educația și Sănătatea, în timp ce aparatul bugetar devine mai flexibil și mai eficient.