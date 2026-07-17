PSD caută voturi pentru învestirea unui nou Executiv. Sorin Grindeanu: Vom putea face un Guvern la sfârșitul acestei veri

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că încearcă să strângă o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou guvern. Liderul social-democrat spune că, deși nu are în prezent suficiente voturi, negocierile continuă și speră ca România să aibă un executiv cu puteri depline până la sfârșitul verii.

Sorin Grindeanu a declarat, joi seară, că obiectivul său este formarea cât mai rapidă a unei majorități parlamentare care să permită învestirea unui nou guvern.

Liderul PSD a recunoscut că, în prezent, nu dispune de cele minimum 233 de voturi necesare în Parlament, însă a subliniat că negocierile sunt în desfășurare.

„Eu îmi doresc și fac tot ceea ce pot să avem un guvern cât mai repede. Sper să am succes din acest punct de vedere. În acest moment pot să spun că nu am încă numărul necesar, adică minimum 233 de voturi în Parlament, prin care să arăt că pot trece un guvern”, a declarat președintele PSD la Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, formula de la care pornește PSD ar urma să includă UDMR, grupul minorităților naționale și alți parlamentari care ar susține un executiv de tranziție.

Grindeanu a precizat că lipsa unei majorități în acest moment nu înseamnă că discuțiile s-au încheiat.

„Asta nu înseamnă că, în zilele și săptămânile următoare, nu voi încerca să strâng acest număr, astfel încât să avem un guvern stabil”, a adăugat el.

Întrebat când estimează că România ar putea avea un nou guvern cu puteri depline, acesta a indicat drept termen sfârșitul verii, respectiv luna august.

„Să știți că am o doză destul de mare de optimism că vom putea face un guvern la sfârșitul acestei veri”, a spus Grindeanu. „În august, ultima lună”, a precizat acesta.

În cadrul aceleiași intervenții, Sorin Grindeanu a criticat politicile economice ale Guvernului și i-a vizat pe susținătorii premierului Ilie Bolojan. Liderul PSD a afirmat că România se împrumută cu 900 de euro pe secundă, că mii de firme își închid activitatea și că scăderea consumului continuă de zece luni.

Totodată, acesta i-a calificat drept o „sectă” pe cei care, în opinia sa, continuă să susțină politicile premierului.

Cu toate acestea „facem ode conducătorul iubit Ilie Bolojan, care a dus România în cap din punct de vedere economic. Nu am cum să nu mă revolt când văd că această sectă – că efectiv e o sectă – continuă să aplaude politicile economice proaste ale lui Bolojan dintr-un singur motiv, acela de a fi împotriva PSD-ului”, a mai declarat Grindeanu.

Grindeanu a susținut că există și un al doilea motiv pentru susținerea actualului executiv, pe care l-a descris drept unul „mai lumesc”, legat de avantajele pe care partidele le au atunci când se află la guvernare.

Președintele PSD a declarat că responsabilitatea pentru continuarea crizei politice aparține PNL și USR. În opinia sa, principalul beneficiar al actualei situații este AUR, formațiune despre care a spus că profită de blocajul politic.