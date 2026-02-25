Potrivit formațiunii, documentul urmărește modificarea Legii nr. 115/2015 privind alegerile locale:

”Iniţiativa legislativă propune modificarea Legii nr. 115/2015, astfel încât primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene să fie aleşi printr-un sistem majoritar în două tururi, cu organizarea celui de-al doilea tur la două săptămâni de la primul, în situaţia în care niciun candidat nu obţine majoritatea voturilor valabil exprimate de alegători”.

Inițiatorii susțin că schimbarea mecanismului electoral ar consolida legitimitatea democratică a aleșilor locali și ar asigura o reprezentare mai fidelă a voinței electoratului.

În expunerea de motive, AUR argumentează că actuala formulă de vot a demonstrat limite în practică. Potrivit inițiatorilor, procedura în vigoare „şi-a arătat limitele în ceea ce priveşte capacitatea acelor aleşi de a genera o dezvoltare locală în strânsă legătură cu interesele cetăţenilor”.

Documentul mai atrage atenția asupra efectelor asupra campaniilor electorale și a dezbaterii publice:

”Actualul sistem de vot pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, caracterizat prin „scurtarea campaniei electorale, diminuarea calităţii dezbaterii între candidaţi şi comportamentul de vot pragmatic, perpetuează o cultură politică ce oferă competenţe exclusive politicienilor în ceea ce priveşte formularea priorităţilor de politici publice locale, chiar înainte de a fi aleşi şi în ciuda legitimităţii lor scăzute”.

Reprezentanții partidului subliniază că modelul propus nu este unul nou pentru România. Sistemul de vot în două tururi a fost utilizat la alegerile locale până în anul 2012, când legislația electorală a fost modificată în sensul alegerii într-un singur tur.

Potrivit AUR, revenirea la vechea formulă ar putea corecta dezechilibrele generate de actualul sistem, în special în situațiile în care candidații sunt aleși cu procente reduse din totalul voturilor exprimate.

Argumentele invocate: reprezentativitate, competiție și consens

În expunerea de motive sunt enumerate mai multe efecte considerate benefice:

-creșterea reprezentativității și legitimității primarilor și președinților de CJ

-asigurarea unor șanse mai echilibrate pentru partide mici și candidați independenți

-stimularea pluralismului politic

-sporirea șanselor de construire a unui consens în comunitate

Inițiatorii susțin că sistemul majoritar în două tururi favorizează o competiție electorală mai deschisă și o dezbatere publică mai consistentă.

Inițiativa legislativă urmează să intre în procedura parlamentară obișnuită. Proiectul va fi analizat în comisiile de specialitate, unde pot fi formulate amendamente, după care va fi supus votului în plenul Camerelor.

Tema votului în două tururi pentru alegerile locale a generat, de-a lungul anilor, dezbateri intense în spațiul politic, fiind asociată atât cu argumente privind legitimitatea democratică, cât și cu considerente legate de costuri, organizare și stabilitate administrativă.