Mirel Curea povestește cum au fost depuse peste o sută de plângeri penale după publicarea unei liste în „România Mare”
În cadrul dialogului, Mirel Curea a amintit că, în anii 1992–1993, Corneliu Vadim Tudor a publicat în revista „România Mare” o listă cu persoane considerate trădători de țară. Dan Andronic a intervenit precizând că ar fi fost vorba despre o listă cu persoane care, potrivit afirmațiilor din acea perioadă, ar fi urmat să fie împușcate în 24 de ore de la preluarea puterii.
Mirel Curea a relatat că, după apariția listei, a multiplicat formulare de plângere penală și le-a pus la dispoziția celor vizați. Potrivit acestuia, aproximativ 120 de persoane ar fi semnat plângeri, iar în urma acestor demersuri ar fi fost deschise dosare penale.
Mirel Curea: O să vă dau un exemplu foarte scurt. A publicat Corneliu Vadim Tudor prin anii 92-93 în România Mare lista trădătorilor de țară.
Dan Andronic: Nu. Lista celor care trebuiau împușcați în 24 de ore de când preia el puterea.
Mirel Curea: Exact. Toată lumea s-a enervat, a luat-o în râs: nu că ăsta e nebun. Erau vreo 124 pe lista aia. Am tras la Xerox 124 de formulare de plângere penală și m-am dus pe la fiecare în parte. N-au semnat-o toți, au semnat doar vreo 120 și s-a trezit Corneliu Vadim Tudor cu 120 de dosare penale dată.
Dosarul a fost readus în discuție în context electoral în 1996
În continuarea discuției, Mirel Curea a afirmat că, în anul 1996, când aveau loc alegeri și Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor se aflau în competiție, ar fi existat o tentativă de redeschidere a dosarului. El a susținut că ar fi chemați cei care depuseseră plângeri pentru a le reînnoi.
Curea a declarat că a refuzat acest demers, argumentând că dosarul ar fi trebuit să își urmeze cursul din momentul depunerii plângerilor, și nu să fie utilizat într-un context electoral. Potrivit relatării sale, ulterior plângerile ar fi fost retrase.
Dan Andronic a rememorat o discuție avută cu procurorul în legătură cu respectivele amenințări. El a povestit că ar fi fost întrebat dacă amenințarea a fost repetată și că i s-ar fi transmis că, dacă afirmația ar fi fost făcută o singură dată, nu ar putea fi considerată suficient de serioasă pentru a fundamenta un dosar.
Jurnalistul a spus că a fost surprins de această abordare și că a considerat neobișnuită ideea potrivit căreia o amenințare ar trebui repetată pentru a fi tratată ca atare.
Mirel Curea: Au vrut să redeschidă dosarul în 1996, când erau alegeri, candida și Vadim și Iliescu. Și Vadim a început să-l toace pe Iliescu. Atunci Nazat ne-a chemat pe toți să ne reînnoim plângerile penale și eu am zis, nu nenică, dosarul penal trebuia să-și urmeze cursul din 93, de când am făcut plângerea penală, nu acum când îi cade bine lui Iliescu. Și dacă îți mai aduci aminte, ne-am retras plângerile.
Dan Andronic: Atunci eu am trăit cea mai edificatoare experiență despre cum merge justiția în România pentru că întrebarea procurorului a fost: „Și v-a mai amenințat odată?” Și am zis: „Nu vă supărați, trebuie să-mi spună de două ori că mă împușcă? Nu e suficient o dată? Și zice: Dacă a spus o singură dată nu putem să o luăm în serios. Mă uitam la el și nu-mi venea să cred. Trebuie să-mi amenințe de cel puțin două ori ca să luăm în calcul? Mai ales că omul spunea, ajungem la putere și pe ăștia îi împușcăm.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.