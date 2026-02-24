În cadrul dialogului, Mirel Curea a amintit că, în anii 1992–1993, Corneliu Vadim Tudor a publicat în revista „România Mare” o listă cu persoane considerate trădători de țară. Dan Andronic a intervenit precizând că ar fi fost vorba despre o listă cu persoane care, potrivit afirmațiilor din acea perioadă, ar fi urmat să fie împușcate în 24 de ore de la preluarea puterii.

Mirel Curea a relatat că, după apariția listei, a multiplicat formulare de plângere penală și le-a pus la dispoziția celor vizați. Potrivit acestuia, aproximativ 120 de persoane ar fi semnat plângeri, iar în urma acestor demersuri ar fi fost deschise dosare penale.

Mirel Curea: O să vă dau un exemplu foarte scurt. A publicat Corneliu Vadim Tudor prin anii 92-93 în România Mare lista trădătorilor de țară. Dan Andronic: Nu. Lista celor care trebuiau împușcați în 24 de ore de când preia el puterea. Mirel Curea: Exact. Toată lumea s-a enervat, a luat-o în râs: nu că ăsta e nebun. Erau vreo 124 pe lista aia. Am tras la Xerox 124 de formulare de plângere penală și m-am dus pe la fiecare în parte. N-au semnat-o toți, au semnat doar vreo 120 și s-a trezit Corneliu Vadim Tudor cu 120 de dosare penale dată.

În continuarea discuției, Mirel Curea a afirmat că, în anul 1996, când aveau loc alegeri și Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor se aflau în competiție, ar fi existat o tentativă de redeschidere a dosarului. El a susținut că ar fi chemați cei care depuseseră plângeri pentru a le reînnoi.

Curea a declarat că a refuzat acest demers, argumentând că dosarul ar fi trebuit să își urmeze cursul din momentul depunerii plângerilor, și nu să fie utilizat într-un context electoral. Potrivit relatării sale, ulterior plângerile ar fi fost retrase.

Dan Andronic a rememorat o discuție avută cu procurorul în legătură cu respectivele amenințări. El a povestit că ar fi fost întrebat dacă amenințarea a fost repetată și că i s-ar fi transmis că, dacă afirmația ar fi fost făcută o singură dată, nu ar putea fi considerată suficient de serioasă pentru a fundamenta un dosar.

Jurnalistul a spus că a fost surprins de această abordare și că a considerat neobișnuită ideea potrivit căreia o amenințare ar trebui repetată pentru a fi tratată ca atare.