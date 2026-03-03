Noul sistem european de Entry-Exit (intrare-ieșire) înlocuiește ștampila clasică de pe pașaport cu o înregistrare electronică. Implementarea a început în luna octombrie, iar de luni toate frontierele sunt dotate cu aproape 650 de dispozitive fixe și mobile pentru scanarea și amprentarea străinilor din afara Uniunii Europene.

La prima intrare în țară sunt colectate datele biometrice necesare creării unui dosar individual. La călătoriile ulterioare, verificarea se realizează automat.

Șeful Poliția de Frontieră Română, Cornel Stoica, a explicat că înlocuirea ștampilelor aplicate manual cu înregistrarea electronică va contribui la reducerea timpului de procesare.

„La prima intrare, sunt colectate datele biometrice necesare creării unui dosar individual, iar la călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat. În acest fel, înlocuirea ștampilelor aplicate manual cu înregistrarea electronică va contribui la reducerea timpului de procesare”, a explicat Cornel Stoica, Şeful Poliţiei de Frontieră.

Sistemul calculează și durata șederii, care nu poate depăși 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Până la 10 aprilie, ștampila va fi aplicată în paralel cu scanarea electronică. După această dată, controlul va deveni complet digital.

Programul este finanțat de Comisia Europeană și se aplică în toate statele membre.

În paralel cu implementarea sistemului Entry-Exit, capacitatea de procesare a pasagerilor la intrarea în țară a fost extinsă la Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că, începând de luni, au fost deschise încă două ghișee, respectiv patru posturi de control al documentelor, pe fluxul de sosiri non-Schengen.

Potrivit comunicatului transmis, măsurile operative au fost luate pentru a sprijini activitatea Poliției de Frontieră în contextul operaționalizării sistemului Entry-Exit la punctul de trecere a frontierei din cadrul aeroportului Otopeni.

Odată cu noile măsuri, pe fluxul de sosiri sunt disponibile șapte ghișee ale Poliției de Frontieră, însumând 14 posturi de control.

Sistemul Entry-Exit este un instrument electronic care înregistrează data și locul de intrare și ieșire ale cetățenilor statelor terțe admiși pentru șederi de scurtă durată. Acesta colectează date alfanumerice și biometrice, respectiv imaginea facială și patru amprente digitale.