Românii aflați pe teritoriul statului Israel și care nu mai dețin un pașaport valabil sunt îndemnați să ia legătura de urgență cu autoritățile consulare române. Anunțul a fost transmis de Ministerul Afacerilor Externe, în contextul situațiilor în care documentele de călătorie au expirat, au fost pierdute sau s-au deteriorat.

Potrivit informării oficiale, cetățenii români aflați în această situație trebuie să contacteze direct Consulatul General al României la Haifa, instituția abilitată să acorde asistență consulară și să faciliteze întoarcerea în țară.

Numărul de telefon pus la dispoziție pentru urgențe este: +972 543 998 038.

Reprezentanții consulatului vor întocmi documentele de călătorie necesare pentru repatriere, astfel încât persoanele afectate să poată reveni în România în condiții legale și de siguranță.

Armata israeliană (IDF) a transmis ordine de evacuare pentru locuitorii a peste 50 de sate din sudul Libanului, după ce Hezbollah, susținut de Teheran, a lansat tiruri către teritoriul israelian. În mai multe zone s-au format blocaje rutiere, în timp ce mii de persoane își părăsesc locuințele. Un rezident a descris situația ca fiind „absolut mizerabilă”, pe fondul panicii și incertitudinii.

Pe teritoriul israelian, rachete iraniene au lovit orașul Beit Shemesh, provocând moartea a cel puțin nouă persoane, potrivit serviciului israelian de ambulanță. Este cel mai sângeros atac înregistrat în Israel de la declanșarea actualei confruntări, marcând o escaladare semnificativă a intensității loviturilor.

Tensiunile au avut efecte imediate asupra piețelor financiare. În regiunea Asia-Pacific, acțiunile companiilor aeriene au înregistrat scăderi accentuate, după ce atacurile iraniene au vizat infrastructură critică din statele vecine, inclusiv aeroporturi.

În paralel, prețurile globale ale petrolului au crescut puternic, după atacuri asupra unor nave în apropierea Strâmtorii Hormuz — un punct strategic esențial pentru transportul mondial de țiței. Instabilitatea din zonă amplifică temerile privind perturbarea fluxurilor energetice.

Statele membre ale Gulf Cooperation Council au acuzat Iranul de încălcarea suveranității lor, pe fondul extinderii loviturilor în regiunea Golfului. Potrivit corespondenților economici din Asia, activitatea comercială este grav afectată, iar riscurile pentru lanțurile de aprovizionare cresc.